Arne Slot heeft bevestigt dat Liverpool een prachtige belofte richting de familie van Diogo Jota is nagekomen. De club zou het contract van de Portugees door blijven betalen aan zijn gezin en heeft nu dat hele bedrag in een keer gestort.

Jota kwam op 3 juli samen met zijn broer tragisch om het leven bij een verkeersongeval in Spanje. De voetbalwereld stond op zijn kop en zijn club Liverpool organiseerde verschillende acties. Zo was er een bloemenzee voor Jota voor het stadion Anfield, wordt hij elke thuiswedstrijd geëerd met een liedje en deed de club een belofte over zijn contract. De Portugees had een verbintenis tot en met 2027 en Liverpool zou het salaris daarvan blijven uitbetalen.

Arne Slot

Liverpool-coach Arne Slot bevestigt nu dat Liverpool die belofte inmiddels is nagekomen. "Vaak krijgen clubeigenaren veel kritiek, net als trainers, maar de manier waarop onze eigenaren de situatie hebben aangepakt... Ze hebben de vrouw en kinderen van Diogo al het resterende contractgeld uitbetaald. Misschien denken mensen dat dit normaal is, maar in het voetbal is dit absoluut niet normaal", zo vertelde hij tegenover TNT Sports.

Ook als Slot terugdenkt aan alle gedenkacties die voor Jota werden gehouden, krijgt de coach weer kippenvel. "De manier waarop de club omging met deze tragedie, de fans, de bloemen, de gedenktekens... Ik word er bijna emotioneel van als ik eraan terugdenk, het was ongelooflijk wat de fans deden. Toen we weer gingen trainen, dachten we vaak aan hoe de vrouw en kinderen van Diogo zich moesten voelen. Het was zo, zo zwaar, ik kan me niet eens voorstellen wat zij doormaken en de rest van hun leven zullen doormaken."

Ballon d'Or

Meest recentelijk was er tijdens de ceremonie van de Ballon d'Or ook een prachtig eerbetoon voor Jota. Het gala werd gepresenteerd door Ruud Gullit en hij hield een prachtige woordje, waarin hij onder andere zei dat Jota 'favoriet bij de fans was en geliefd bij al zijn teamgenoten'. Jota zijn vrouw was ook aanwezig tijdens de ceremonie.