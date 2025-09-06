Het nationale elftal van Portugal heeft zaterdag een bijzondere zege geboekt op Armenië in de WK-kwalificatie. Sterspeler Cristiano Ronaldo scoorde twee keer en dat leverde een bijzonder moment op.

Het werd 5-0 in Armenië dankzij goals van Joao Felix, Ronaldo en Joao Cancelo. Bondscoach Roberto Martínez reageerde na afloop op de spectaculaire overwinning én het toevallige eerbetoon aan de overleden Liverpool-speler Diogo Jota.

Eén van de doelpunten van Ronaldo werd namelijk gemaakt in de 21e minuut, dat is ook het rugnummer waarmee Jota speelde bij het Portugese elftal. Dat nummer werd bij de nationale ploeg overgenomen door zijn boezemvriend Rúben Neves. De twee speelden samen bij onder meer Porto, Wolves en Portugal.

'Hij is bij ons'

Het doelpunt van Ronaldo in minuut 21 zorgde voor een toevallig eerbetoon. Een mooi gebaar, vond ook bondscoach Martínez. "Diogo Jota is altijd bij ons, maar scoren in de 21e minuut was speciaal, een teken dat we samen verder gaan. De aanwezigheid van Jota is sterk en duidelijk, dat voelde ik al op de eerste dag van het trainingskamp. Hij is bij ons."

Record

Cristiano Ronaldo staat na zijn twee goals op 140 doelpunten voor de nationale ploeg (hij is de topscorer aller tijden in het internationale voetbal), waarvan 38 doelpunten in WK-kwalificatiewedstrijden – en slechts één speler heeft er meer.

CR7 begon deze zaterdag met 36 goals in deze fases, evenveel als Lionel Messi, die twee keer scoorde tegen Venezuela in wat waarschijnlijk de laatste wedstrijd van de Argentijn voor de nationale ploeg in eigen land zal zijn. Maar Ronaldo heeft hem nu overtroffen en alleen de Guatemalteek Carlos Ruiz heeft meer doelpunten dan de Portugees in WK-kwalificatierondes.

De voormalige aanvaller, die in 2016 zijn schoenen aan de wilgen hing, is de speler met de meeste interlands voor Guatemala (133), waarvoor hij 68 doelpunten maakte. En hij deed dit 39 keer toen hij probeerde zijn land naar een WK te leiden, iets wat hem nooit is gelukt.

Nu, met nog vijf wedstrijden te gaan tot het WK 2026 en gezien zijn huidige vorm, is Ronaldo, die nog één doelpunt verwijderd is van het evenaren van het record van Carlos Ruiz, op weg om dit record te breken – slechts één van de vele in zijn illustere carrière.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.