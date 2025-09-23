De vrouw van de overleden Diogo Jota was maandagavond aanwezig bij het Ballon d'Or-gala. Er werd daar namelijk een emotioneel eerbetoon gebracht aan de Portugese voetballer, die deze zomer om het leven kwam bij een auto-ongeluk.

De voetballerij is nog altijd in rouw, nadat bekend werd dat Jota en zijn broer André Silva op tragische wijze om het leven kwamen in het noordne van Spanje. Dat gebeurde op 3 juli. Elf dagen daarvoor trouwde hij nog met zijn jeugdliefde Rute Cardoso. Zij hebben samen drie jonge kinderen.

Jota en Silva werden maandagavond herinnerd. Dat zorgde ook voor de nodige emoties bij Virgil van Dijk en Alisson Becker, die teamgenoten van hem waren bij Liverpool. De Nederlandse aanvoerder van The Reds eindigde 25e bij de Ballon d'Or-uitreiking, Becker zat bij de genomineerden voor beste keeper van het jaar.

Samen herdenken

De bekende presentatrice Kate Scott vertelde over het overlijden van Jota. 'Deze zomer was de voetbalfamilie in shock toen het hoorde over de dood van Jota, evenals die van zijn broer Silva', zei Scott. Zij deed samen met de Nederlandse voetballegende Ruud Gullit de presentatie op het podium.

Gullit voegde eraan toe: 'Jota was een favoriet bij de fans, die alles voor zijn club en land gaf. Hij was geliefd bij zijn teamgenoten en bij de supporters. Laten we ze samen herdenken.' Scott gaf aan dat de familie van Jota ook aanwezig was en condoleerde hen.

Rute Cardoso

Cardoso was dus een van de uitgenodigen bij het gala. Zij kwam in een lange, witte jurk. Wat opviel op de rode loper was dat zij een ketting met het kruis van Jezus stevig in haar hand hield.

i Rute Cardoso, weduwe van Diogo Jota © Getty Images

Ook Arne Slot was in Parijs, omdat hij kans maakte om trainer van het jaar te worden. De Nederlandse trainer, die één seizoen samenwerkte met Jota bij Liverpool, verloor die strijd van Luis Enrique. De coach won afgelopen seizoen alle belangrijke prijzen met Paris Saint-Germain.