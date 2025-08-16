Liverpool-trainer Arne Slot sprak emotioneel over het beladen duel tegen Bournemouth. De eerste Premier League-wedstrijd stond in teken van een eerbetoon aan de overleden Diogo Jota. "Onze fans zijn echt geweldig."

Er gebeurde een hoop tijdens de eerste wedstrijd in de Engelse competitie. Liverpool moest alles op alles zetten voor de 4-2-overwinning op Bournemouth. The Reds hadden het lastig in de eerste helft, maar maakten toch het openingsdoelpunt via Hugo Ekitike.

Het dieptepunt vond door een incident net buiten de lijnen plaats. Bournemouth-speler Antoine Semenyo werd racistisch bejegend en daardoor werd het duel tijdelijk stilgelegd. Daarna was hij twee keer verantwoordelijk voor een treffer. Slot wilde verandering in zijn team. "Weet je wie ik bij 2-2 het veld in wilde sturen? Jota. Maar dat kon niet. Om vreselijke redenen", zei hij na afloop.

Geweldige fans

Dankzij goals van invaller Federico Chiesa en Mohamed Salah won Liverpool uiteindelijk met 4-2. "We hebben het over voetbal, maar belangrijker is hoe indrukwekkend het eerbetoon aan Diogo was. Onze fans zijn echt geweldig", aldus de Nederlandse trainer. "We begonnen sterk aan de tweede helft en kwamen met 2-0 voor, maar we speelden tegen een ploeg die nooit opgeeft. Hulde aan Bournemouth, maar wij hebben ook laten zien dat we er klaar voor zijn."

Ook voor Chiesa had hij lovende woorden. "Een fantastische invalbeurt. We hadden een doelpunt nodig en Federico kwam erin om te scoren. Het was voor hem zeker een speciaal moment. De fans steunden hem en het was mooi dat hij ze iets terug kon geven."

Slot gaf ook zijn duidelijke mening over de racistische spreekkoren aan het adres van Semenyo. "Dit soort dingen willen we niet in het voetbal en zeker niet op Anfield. Helaas gebeurde dit op een dag waarop het alleen had moeten gaan om het eerbetoon aan Diogo Jota."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.