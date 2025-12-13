Het zijn onrustige tijden bij het Liverpool van Arne Slot, maar de club lijkt langzaam uit het dal te kruipen. Nadat er midweeks knap werd gewonnen in de Champions League, boekte het op Anfield tegen Brighton & Hove Albion een welkome zege. Nog belangrijker: Mo Salah is weer teruggekeerd en had een belangrijke rol bij de overwinning.

Salah en Slot beheersten deze week het voetbalnieuws. Na het gelijkspel bij Leeds United (3-3) liet de vedette duidelijk merken boos te zijn vanwege zijn huidige rol onder de Nederlander. Hij kwam daar geen seconde in actie en begon de laatste drie duels op de bank. Het ontketende een enorme rel in Engeland, waarna Salah deze week niet afreisde naar Italië voor de Champions League. Dit weekend keerde hij terug in de selectie na een gesprek met Slot.

Gelukkig voor Liverpool ging het vooral over wat er binnen de lijnen gebeurde deze zaterdag. Daar hielp het zelf aan mee. Na nog geen vijftig tellen was het al raak op Anfield. Hugo Etikite kreeg de bal pardoes voor zijn voeten en schoot de bal hoog en hard achter de Nederlander Bart Verbruggen. Een droomstart voor The Reds dus, die vooral sportief de krantenkoppen wilden halen.

Vroege wissel Mo Salah

Het meest opvallende moment vond echter plaats na 25 minuten. Joe Gomez kon niet verder en Slot besloot om de veelbesproken Salah in te laten vallen. Dat leverde applaus én wat gefluit op van de fans van Liverpool, die de harde woorden van Salah over Slot niet waren vergeten. Voor rust drukte de Egyptenaar zijn stempel nauwelijks en zo bleef het bij 1-0.

Na een uur viel de 2-0 wel en daar had de meest besproken speler van Liverpool een hoofdrol. Etikite, die deze zomer voor bijna 100 miljoen werd gekocht, kopte vogelvrij binnen uit een perfecte corner van Salah. De Egyptenaar kreeg in de blessuretijd nog meer kansen op een geslaagde terugkeer, maar miste een joekel van een kans en hielp een veelbelovende counter om zeep. Omdat ook Brighton de mooiste kansen om zeep hielp, bleef het bij 2-0.

Liverpool won zonder Salah midweeks knap in de Champions League van Internazionale. Daardoor heeft Slot, die werd toegezongen door de fans, weer wat lucht gekregen. Eind november stond hij onder grote druk. Met een paar duels zonder nederlaag op rij lijkt het lek weer wat boven op Anfield. En de vrede tussen Salah en Slot is hopelijk weer getekend.

