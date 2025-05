Arne Slot en kampioen Liverpool lijken naar bijzonder record te kunnen fluiten na comeback Arsenal

Liverpool pakte twee weken geleden de landstitel, maar de fans gingen er zondag op Anfield even goed voor zitten. Nummer 2 Arsenal kwam op bezoek en dat gaf de ploeg van Arne Slot de kans om in de buurt van een bijzonder record te komen. De bezoekers staken daar echter een stokje voor met een comeback in de tweede helft: 2-2.

Liverpool heeft de titel dus al lang en breed binnen en daardoor is druk ook verdwenen. Dat bleek een week geleden al toen het met 3-2 verloor op bezoek bij Chelsea, maar in het thuisduel met Arsenal wilden de spelers van Slot nog even de kers op de taart zetten. Het verschil was voor het duel vijftien punten en dat betekende dat Liverpool een stap naar een nieuw record kon zetten met een zege. De grootste voorsprong van een kampioen ooit was namelijk negentien punten.

Comeback Arsenal

Het leek erop dat The Reds in de buurt van dat record zouden gaan komen, want bij Arsenal leek de uitschakeling in de CL tegen PSG nog in de benen te zitten. Cody Gakpo opende na twintig minuten de score en een minuut later was het via Luis Diaz al 2-0. Arsenal moest oppassen dat het niet een oorwassing zou krijgen, maar wist zonder verdere schade de rust te halen.

The Gunners kwamen via Gabriel Martinelli vroeg in de tweede helft terug in de wedstrijd en Mikel Merino maakte er twintig minuten voor tijd zelfs 2-2 van. De Spanjaard moest enkele minuten later na een overtreding met zijn tweede gele kaart en rood van het veld. In de slotfase kreeg Liverpool nog kansen via Andrew Robertson en schoot Martin Ødegaard aan de andere kant net naast. De treffer van Robertson in de allerlaatste minuut ging om buitenspel niet door.

Geen record

Het lijkt er dus niet op dat Slot en Liverpool het record wat betreft de grootste voorsprong van een kampioen ooit gaan neerzetten. Dat blijft in dat geval in handen van Manchester City dat in 2018 maar liefst 100 punten pakte en naaste concurrent Manchester United op 81 zag blijven steken.

CL-ticket

Voor Arsenal is het puntje goud waard, want zij leken na een aantal magere resultaten mogelijk nog een ticket voor de Champions League volgend seizoen te verspelen. Daarvoor is een plek bij eerste vijf nodig. Door het gelijkspel staat de ploeg van Mikel Arteta met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten voor op nummer zes Aston Villa.

