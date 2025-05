Liverpool-ster Mohamed Salah krijgt bijzondere erkenning na topseizoen onder Arne Slot

Mohamed Salah heeft zijn stempel opnieuw stevig gedrukt op het Engelse voetbal. De Liverpool-vedette kreeg deze week een bijzondere erkenning voor zijn prestaties in het afgelopen seizoen en voegde zich daarbij zelfs tot een illuster rijtje.

De Egyptische aanvaller is door de Engelse Vereniging van Voetbaljournalisten (FWA) uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar. Hij kreeg maar liefst 90 procent van de stemmen, een record in de 21e eeuw. Met die score laat hij grootheden als Cristiano Ronaldo, Thierry Henry en Wayne Rooney achter zich.

Mohamed Salah blinkt uit onder Arne Slot

Salah was dit seizoen opnieuw van onschatbare waarde in de aanval van Liverpool. Onder de vleugels van trainer Arne Slot leverde hij een ongekende bijdrage aan het succes van The Reds: 33 doelpunten en 23 assists in alle competities, waarvan 28 treffers in de Premier League. Zijn constante niveau en beslissende acties maakten hem onmisbaar voor de ploeg.

Het is de derde keer dat Salah deze prestigieuze prijs wint. Eerder kreeg hij de erkenning in 2018 en 2022. Alleen Henry slaagde er eerder in om de prijs drie keer te pakken. Een unicum dat Salah’s status als Premier League-legende verder onderstreept.

Eervolle vermelding voor Virgil van Dijk

Teamgenoot en aanvoerder Virgil van Dijk eindigde als tweede in de stemming. Newcastle-spits Alexander Isak en Arsenal-middenvelder Declan Rice vervolledigden de top vier. Bij de vrouwen ging de eer naar Alessia Russo van Arsenal, die ook een ijzersterk seizoen kende.

