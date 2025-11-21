De spelers van Liverpool zijn niet helemaal ongeschonden uit de interlandperiode gekomen. Dus stroomt de ziekenboeg van Arne Slot voller en voller. Twee beoogde basisspelers zijn er tegen Nottingham Forest niet bij.

Op zijn perspraatje voor het duel van zaterdag op Anfield liet Slot weten dat het gaat om rechtsback Connor Bradley en de Duitser Florian Wirtz. Beiden stonden de laatste wedstrijd (3-0 verlies tegen Manchester City) in de basis. Tegenover het blessurenieuws van het tweetal staat hoogstwaarschijnlijk de terugkeer van eerste doelman Alisson Becker.

Blessures streep door de rekening

"(Andy, red.) Robertson trainde donderdag niet mee om persoonlijke redenen, maar sluit vrijdag weer aan. Alisson Becker traint al sinds vorige week en als alles goed gaat, is hij morgen beschikbaar", sprak Slot. "Connor Bradley en Florian Wirtz kunnen niet spelen. Dat is helemaal niet goed. Beiden hebben spierblessures."

Het zorgt ervoor dat Slot achterin steeds meer spelers kwijtraakt. Oranje-international Jeremie Frimpong zit al in de lappenmand, net als de Italiaanse centrumverdediger Giovanni Leoni. De mogelijkheden bij Liverpool zijn dus beperkt, met de drukke decembermaand om de hoek.

"Florian zou na de wedstrijd tegen Nottingham weer moeten kunnen spelen. Frimpong is de komende 2-3 weken ook niet beschikbaar. Het klopt dat Dominik Szoboszlai het erg goed doet op die positie, net als op het middenveld. Curtis Jones speelde daar vorig seizoen ook. Joe Gomez kan als rechtsback spelen, maar hij heeft in heel 2025 nog geen twee volledige wedstrijden gespeeld. Dus het is een beetje riskant om hem zeven keer in 22 dagen op te stellen."

Slot zoekt niet naar nieuwe centrale verdediger

Op de persconferentie werd Slot verrast door een vraag van een journalist, die wilde weten of Liverpool een nieuwe centrumverdediger ging aantrekken. "Die vraag had ik niet verwacht. Er moeten nog zoveel wedstrijden gespeeld worden voor die tijd. In onze huidige situatie is dat het laatste waar ik aan denk", aldus Slot.

"Het is op dit moment helemaal geen onderwerp voor mij. We hebben drie centrale verdedigers, inclusief Joe Gomez. Ryan Gravenberch en Wataru Endo kunnen ook op die positie spelen. We hebben andere posities die iets problematischer zijn."