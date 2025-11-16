Cody Gakpo heeft deze week iets gedeeld wat zelfs binnen de voetbalwereld niet alledaags is. In aanloop naar het duel met Litouwen onthulde de aanvaller van Liverpool een persoonlijk verhaal dat laat zien hoeveel zijn familie voor hem betekent én waarom hij juist nu iets terug wilde doen.

Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen confronteerde Gakpo met het nieuws dat rondging: dat hij zijn vader een Bentley had cadeau gedaan. De glimlach van de Oranje-international zei eigenlijk al genoeg. "Ja, ik ben blij dat ik ambassadeur ben geworden en ik ben Bentley dankbaar dat ik die kans heb gekregen", reageerde hij. Daarmee bevestigde hij niet alleen zijn nieuwe rol, maar ook het speciale gebaar dat hij eerder had gemaakt voor zijn vader.

Het cadeau dat hij als kind al wilde geven

Gakpo vertelde dat hij zijn vader een Bentley cadeau deed, een gebaar dat al sinds zijn jeugd in zijn hoofd zat. "Toen ik opgroeide, lieten mijn ouders me zien wat hard werken betekent. Mijn vader zijn eigen Bentley Bentayga cadeau doen was mijn manier om hem te bedanken voor alles wat hij mij geleerd heeft", klinkt de ster van Liverpool vol trots. Samen met zijn broers had hij het plan al langer klaarliggen.

Voor Gakpo draait het niet om luxe of show, maar om een waarde die hij van huis uit meekreeg: dankbaarheid. "Voor mij staat Bentley voor familie, ambitie en het geloof dat hard werken beloond wordt", zei hij. Het cadeau was voor hem een logisch moment om iets terug te geven.

Van kinderdroom naar ambassadeur

Naast het familiegebaar maakte Gakpo bekend dat hij vanaf nu officieel ambassadeur is van het merk. Zelf rijdt hij in een Bentayga S Black Edition met oranje details, een subtiele knipoog naar Oranje. Binnenkort volgt een nieuw model: een Bentayga Speed in Rubino Red, passend bij zijn club Liverpool.

Gakpo vertelt dat zijn liefde voor Bentley teruggaat naar zijn vader, die hem als kind al wees op de elegantie en het vakmanschap van het merk. "Hij sprak altijd met respect over Bentley." Ondanks alle luxe blijft Gakpo zelf opvallend nuchter. Zijn gebaar draait niet om status, maar om waardering. "Dit komt uit het hart", zei hij hartverwarmend. Het zijn woorden die laten zien dat de Liverpool-aanvaller vooral een zoon is die iets wil terugdoen.

Oranje kijkt al vooruit naar het WK

Voor Gakpo en de rest van Oranje volgt maandag de laatste klus van dit jaar: Litouwen in de Johan Cruijff ArenA. Veel staat er niet meer op het spel, want Nederland is officieus geplaatst voor het WK, maar door de reeks blessures kijkt Ronald Koeman vooral naar spelers die fris zijn. Zo verklapte hij dat Luciano Valente zijn debuut gaat maken - een bijzonder moment voor de Feyenoorder, die ooit juist in de ArenA zijn eerste profminuten maakte. Ook Emmanuel Emegha, die tegen Polen al indruk maakte, kan opnieuw rekenen op speeltijd.

Voor Gakpo biedt het duel vooral de kans om zijn sterke vorm vast te houden én het jaar met een goed gevoel af te sluiten. Hoeveel positieve aandacht zijn gebaar ook trok, bij Oranje blijft Gakpo vooral de betrouwbare kracht waarop Koeman steeds weer leunt. Na Litouwen verschuift de focus naar 5 december, wanneer Oranje in de koker gaat voor de WK-loting en duidelijk wordt welke reis de ploeg volgend jaar gaat maken.

