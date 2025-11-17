Het gaat bij Liverpool niet op rolletjes. Van de laatste tien duels werden er zeven verloren. Was Arne Slot vorig jaar nog een wondertrainer die alles in goud liet veranderen, dit seizoen heeft hij het een en ander uit te leggen.

De commentaren op Slot komen soms ook uit eigen hoek. Oud-middenvelder Danny Murphy heeft namelijk aanmerkingen op de tactische keuzes van Slot. De 48-jarige ex-speler van Liverpool en oud-international van Engeland bekeek de wedstrijd tegen Manchester City nog eens goed en verbaasde zich over een situatie rond sterspeler Mohamed Salah.

Mo Salah

De 33-jarige Salah is al jarenlang een goalmachine en in het rode deel van Liverpool is hij een halfgod. De Egyptenaar wordt echter ook een dag je ouder en verwaarloost zijn defensieve taken. Of althans: het lijkt erop dat hij van Slot niet eens meer defensieve taken krijgt. Dat verbaast Murphy.

"Ik kon eerlijk gezegd niet geloven wat ik zag", zegt Murphy bij talkSPORT. "Salah kreeg de vrijheid om niet te hoeven verdedigen tegen Nico O'Reilly, die graag naar voren speelt en eigenlijk niet eens een echte linksback is. Daarnaast is hij de laatste tijd niet zo geweldig. Ik snap niet hoe Slot ernaar kan blijven kijken zonder het te veranderen."

'Je moet het zeggen'

De ex-speler van The Reds zou Salah eens flink aanpakken als hij de trainer was van Liverpool. "Het is niet zo dat Salah het niet kan. Slot heeft het hem niet gevraagd of hij het kan doen. Hij hoeft het ook niet iedere wedstrijd te doen, maar het is nu al een enorm lange tijd geleden dat hij mee hoefde te verdedigen", aldus Murphy.

Sommige analisten schatten in dat Liverpool momenteel beter af is zonder Salah dan met, gezien hij ook nog niet zo op schot is dit seizoen. Murphy zegt: "Ik denk niet dat Salah eruit moet, maar je moet hem wél zeggen dat hij mee moet verdedigen. Vorig seizoen zei Salah dat hij ervan genoot dat hij minder hoefde terug te lopen dan onder Jürgen Klopp, maar het levert nu telkens problemen op."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.