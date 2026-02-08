Arne Slot is zondagavond nog dieper in de problemen geraakt na het duel tegen Manchester City. Na een chaotische doelpuntloze eerste helft kwam de ploeg van Arne Slot enorm goed uit de kleedkamers en kwam zelfs op voorsprong, maar na een chaotische slotfase ging de ploeg van Pep Guardiola er met de volle buit vandoor.

Na twee minuten al was er een enorme kans voor Erling Haaland, die de bal niet langs Alisson wist te krijgen. Het eerste kwartier zat vol met chaotisch pingpongvoetbal, met aanvallen aan beide kanten. Echte grote kansen bleven echter, op die eerste na, uit. Zo eindigde de eerste helft doelpuntloos.

De tweede helft begon meteen weer chaotisch, na ruim een minuut gespeeld kwam Alisson op een raar moment uit, Marmoush wist niet te profiteren. Van Dijk pakte ook kort na rust een gele kaart door een stevige overtreding op directe tegenstander Erling Haaland.

Liverpool kwam veel sterker uit de kleedkamers, maar verzuimde kansen om te zetten tot een doelpunt. Hugo Ekitike mist na prachtig samenspel een open kopkans en zo was het nog altijd doelpuntloos gelijk. Bij een grote kans voor Cody Gakpo raakte Khusanov na een nare botsing met de eigen doelman buiten bewustzijn. Na driekwart van de wedstrijd gespeeld te hebben valt dan eindelijk het doelpunt, en hoe. Dominik Szoboszlai schoot een Puskas-waardige vrije trap van afstand erin.

In de 85ste minuut maakte City via Bernardo Silva tegen alle verhoudingen in de gelijkmaker om de titelkansen nog een beetje in leven te houden. Tot overmaat van ramp voor Liverpool greep doelman Alisson in de extra tijd te laat naar de bal en veroorzaakte een penalty. Haaland redde de hoop voor de titel en benutte de penalty koelbloedig.

In de laatste minuut van de extra tijd was Alisson mee naar voren, het doel was helemaal leeg en Rayan Cherki kon zelfs nog de 1-3 maken. Deze werd door de VAR gecanceld en in plaats daarvan kreeg Szoboszlai voor een overtreding een rode kaart en kreeg City een vrije trap.

Voor Slot is het de zoveelste klap en met maar 39 punten staat de ploeg uit Liverpool slechts zesde. De vraag is of Slot de boel weer op de rit kan krijgen of dat hij alleen maar in een dieper dal zakt.

