Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk heeft zich uitgesproken over de harde kritiek die voetballers tegenwoordig te verduren krijgen. In gesprek met Sky Sports benadrukt Van Dijk dat hij zelf met kritiek kan omgaan, maar dat hij zich zorgen maakt over de impact ervan op jongere spelers in een tijdperk waarin sociale media allesbepalend zijn. "Kritiek slaat door naar dingen zeggen om te provoceren", zegt Van Dijk.

Eerder dit seizoen kwam Van Dijk al in het middelpunt van de aandacht na een woordenwisseling met Wayne Rooney. De voormalig Manchester United-spits had zich kritisch uitgelaten over de verdediger, waarna Van Dijk hem confronteerde met die uitspraken na de Champions League-zege van Liverpool op Real Madrid. Het voorval is voor Van Dijk aanleiding om breder stil te staan bij de rol van oud-voetballers. "Ik kan er persoonlijk mee omgaan, maar ik maak me wel zorgen om de volgende generatie."

Provoceren

De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt ook in eigen land geregeld kritiek te verduren, maar wijst vooral naar de verantwoordelijkheid van oud-topsporters, met name tegenover de nieuwe generatie. "Kritiek is volkomen normaal en hoort bij het spel en ik denk dat dat zo moet blijven. Maar soms slaat kritiek ook door naar clickbait, naar dingen zeggen om te provoceren. Zonder na te denken over de gevolgen voor de mentale gezondheid van spelers, en met name de jongere generatie, die constant actief is op sociale media."

Volgens Van Dijk is het contrast voor jonge spelers groot. "Als ze een goede wedstrijd spelen, bekijken jongere spelers alle complimenten die ze krijgen. Maar als je dan een slechte wedstrijd speelt en gepest wordt op sociale media, kan dat echt invloed op je hebben. Dat heeft het op mij ook nog steeds", gaat de 34-jarige verdediger verder.

Bescherm de nieuwe generatie

Daarom roept Van Dijk oud-voetballers en analisten op tot meer bewustzijn van hun invloed. "Ik vind dat vooral de oud-voetballers, de topspelers die ook alles hebben meegemaakt, de verantwoordelijkheid hebben om dat aspect ook een beetje te beschermen. Dat is misschien iets om naar te kijken", besluit Van Dijk, twee dagen voor de kraker van Liverpool tegen Manchester City.

