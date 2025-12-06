De druk op trainer Arne Slot van Liverpool neemt toe na wederom puntenverlies in de Premier League. Door een doelpunt in de laatste minuten van de blessuretijd maakte Leeds 3-3 gelijk, nadat Liverpool twee keer op voorsprong was gekomen.

Liverpool leek na twee razendsnelle goals van Ekitike op rozen te zitten. Maar een benutte penalty en een kort daaropvolgend doelpunt van Leeds brachten spanning terug in de wedstrijd. Doelpuntenmakers waren Dominic Calvert-Lewin en Anton Stach. The Reds leken met de schrik vrij te komen na een doelpunt van Szoboszlai. Maar in de blessuretijd maakte Leeds via Ao Tanaka toch nog de gelijkmaker.

Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo hadden een basisplaats bij Liverpool. Datzelfde gold voor Pascal Struijk bij Leeds, waar Joël Piroe inviel.

Cody Gakpo

In de eerste helft was Cody Gakpo de gangmaker in de aanval van Liverpool. Hij en Virgil van Dijk misten beiden een kans op de 0-1. Ryan Gravenberch gaf de assist op wat het winnende doelpunt leek te worden voor Liverpool. Maar diep in blessuretijd kwam een corner via de arm van Gravenberch voor de voeten van Tanaka. De Japanse middenvelder scoorde voor de uitzinnige thuismenigte de gelijkmaker.

Veel op het spel voor Slot

Het verhaal van Liverpool en Slot is bekend. Met onder meer Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo werd hij vorig seizoen overtuigend kampioen, maar na honderden miljoenen aan nieuwe spelers loopt het nu van geen kant. Het gelijkspel in Leeds brengt Slot nog verder in de problemen met slechts 23 punten uit vijftien duels.

Van de laatste zeven officiële duels werd er slechts ééntje gewonnen. Dat moest veranderen op bezoek bij Leeds United, dat met een zeventiende plaats een laagvlieger in Engeland is. Maar Leeds bleek een geduchte tegenstander. Dat was ook al eerder te zien toen de ploeg afgelopen woensdag van Chelsea won.

Druk programma

De komende weken moet Liverpool nog flink aan de bak. Na Leeds-uit speelt het nog tegen Internazionale (Champions League) en de competitieduels tegen Brighton & Hove Albion (thuis), Tottenham Hotspur (uit) en Wolverhampton Wanderers (thuis). Op nieuwsjaardag speelt Liverpool ook alweer, dan wacht het thuisduel met Leeds.

