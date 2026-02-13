Arne Slot heeft al vaker aangegeven dat hij momenteel bezig is aan zijn zwaarste seizoen aller tijden. Gelukkig kan hij bij Liverpool alsnog veel steun genieten van belangrijke steunpilaren. Eén daarvan is aanvoerder Virgil van Dijk. Op de persconferentie is de trainer lovend over de centrale verdediger.

"Hij is van levensbelang", vertelt Arne Slot op de persconferentie in aanloop naar het FA Cup-duel met Brighton. Van Dijk is de speler met de meest aantal minuten in de selectie van Liverpool. Hij sloeg twee duels over in de League Cup, maar miste verder geen minuut in de Premier League, Champions League en FA Cup.

Fitheid Van Dijk

En dat is een prestatie van formaat, vindt Slot. "Virgil is elke keer fit geweest. Een grote prestatie voor een speler van zijn leeftijd, want hij is niet meer de jongste. Hij speelt om de drie dagen, dat is geen toeval als ik kijk naar hoeveel werk hij dagelijks verzet om te herstellen", looft de Nederlander zijn aanvoerder.

Liverpool kent, na een succesvol vorig seizoen, een zwaar jaar. Daarin kan Slot altijd rekenen op zijn aanvoerder. "Het zegt veel over wat hij buiten het veld doet om te herstellen, maar zeker ook over zijn mentale kracht dat hij bij de ploeg kan blijven, zeer goede prestaties kan leveren en het team kan leiden."

Doelpunten maken

Van Dijk is niet alleen als leider belangrijk voor de club, hij levert ook nog eens. Hij is na zijn doelpunt tegen Sunderland de verdediger met de meeste doelpunten (23) in dienst van Liverpool." De FA Cup en de Champions League zijn de laatste tonelen waar Liverpool nog voor een prijs kan gaan, dus Slot zal hopen dat Van Dijk weer een bijdrage kan leveren in het duel met Brighton.

