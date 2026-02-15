Nottingham Forest heeft Vítor Pereira gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. De oud-coach van Wolverhampton Wanderers is alweer de vierde vaste manager van dit seizoen en daarmee breekt de club een record.

Pereira volgt Sean Dyche op, die deze week gedwongen moest vertrekken. De Portugese oefenmeester tekent een contract voor anderhalf jaar en krijgt direct een loodzware missie mee, Forest uit de degradatiezorgen houden. De club staat nu drie punten boven de degradatiezone.

Voor clubeigenaar Evangelos Marinakis is Pereira geen onbekende. De twee werkten eerder samen en de Griekse eigenaar vertrouwt erop dat zijn landgenoot het tij kan keren in Nottingham. Met de druk vol er op en de degradatiezone gevaarlijk dichtbij, moet Pereira snel resultaat boeken om een rampscenario te voorkomen.

De aanstelling van Pereira levert direct een record op voor Nottingham, want nooit eerder had een club vier vaste trainers. In het verleden kwam het wel voor dat een team vier verschillende managers had, maar in al die gevallen was één van hen een interim-coach en dat is bij Nottingham niet het geval.

Het verhaal van alle trainers

Nottingham Forest begon het seizoen 2025/26 nog vol ambitie onder Nuno Espírito Santo. De Portugees had de club een jaar eerder knap naar Europees voetbal geloodst, maar kreeg nu amper de tijd om van dat succes te genieten. Na slechts drie competitiewedstrijden viel al het doek voor de trainer die Forest terug op de kaart zette.

Zijn opvolger, Ange Postecoglou, bracht evenmin de ommekeer waarop werd gehoopt. De Australiër stond acht duels aan het roer, maar wist in die periode geen enkele overwinning te boeken. De degradatiezorgen namen met de week toe en de onrust op City Ground groeide.

Sean Dyche kreeg vervolgens 25 wedstrijden om het tij te keren. Met tien zeges en tien nederlagen leverde hij op papier een degelijk rapport af, maar het bleek niet genoeg om Forest definitief uit de gevarenzone te trekken.

In Europa wist Forest wél indruk te maken. In de Europa League schopte de ploeg het tot de play-offronde. Daar wacht nu een pittige krachtmeting met Fenerbahçe, dat onder leiding van Pereira de volgende horde vormt op het Europese toneel.

