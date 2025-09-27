Liverpool kent zaterdagmiddag een hectisch begin in het uitduel met Crystal Palace. De ploeg liep al vroeg tegen een achterstand aan en daarbij werd trainer Arne Slot bestraft met een gele kaart. Die teleurstelling viel echter in het niet door een medisch noodgeval.

Crystal Palace kwam al vroeg op 1-0-voorsprong. Ismaïla Sarr maakte in minuut 9 vanuit een corner het openingsdoelpunt. Een tegenvaller voor de huidige koploper van de Premier League. Slot was het ook absoluut niet eens met de gegeven corner. Uit frustratie trad hij buiten zijn trainersvak en dat leverde hem een gele kaart op.

Medisch noodgeval

Het spel werd hervat tot er een vrije trap voor Liverpool werd gegeven. Die liet echter lang op zich wachten. Na een aantal minuten werd duidelijk waarom de arbitrage het spel zo lang stil liet liggen. Er was namelijk sprake van een medisch noodgeval op de tribune. Na de onderbreking klonk er applaus op de tribune.

Hopelijk betekent dat goed nieuws voor het slachtoffer. De medische staf kwam, bepakt met een zuurstoftank, weer naar beneden.

In de beginfase van de wedstrijd is het Crystal Palace die de grootste kansen krijgt. Liverpool is nog foutloos dit seizoen, maar zal nu alles op alles moeten zetten om die reeks te behouden.

Basisplaats Alexander Isak

Alexander Isak kreeg voor het duel een basisplaats van Slot. Hij maakte en maand geleden een veelbesproken transfer van Newcastle United naar Liverpool. De aanvaller wilde graag vertrekken en forceerde zijn overstap door niet op te dagen voor de start van de zomervoorbereiding. Er werd uiteindelijk op de laatste dag voor de deadline een deal gesloten voor 130 miljoen pond.

Nu start hij in zijn eerste Premier League-duel voor Liverpool, mede door de schorsing van Hugo Ekitiké. De Nederlandse Gakpo begint op de bank. Zijn landgenoten Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch hebben wel een basisplaats gekregen.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.