Liverpool heeft zaterdag voor het eerst verloren in de Premier League na een intens uitduel met Crystal Palace. Na een vroege domper was trainer Arne Slot al behoorlijk gefrustreerd. Dat werd alleen maar erger in de bizarre slotfase.

De ploeg van trainer Arne Slot begon de wedstrijd tegen de nummer vijf van de competitie met veelbesproken aanwinst Alexander Isak, maar keek al vroeg tegen een achterstand aan. Ismaïla Sarr maakte in minuut 9 vanuit een corner het openingsdoelpunt voor Crystal Palace.

Een tegenvaller voor de huidige koploper van de Premier League. Slot was het ook absoluut niet eens met de gegeven corner, die bleek namelijk onterecht. Uit frustratie trad hij buiten zijn trainersvak en dat leverde hem een gele kaart op.

Medisch noodgeval

Vlak daarna was het even flink schrikken in Selhurst Park. Het spel werd even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune.

In de tweede helft herpakte Liverpool zich. Na 87 minuten maakte Federico Chiesa eindelijk de gelijkmaker. Er werd nog gecheckt of er een handsbal van Mohamed Salah aan voorafging, maar de VAR oordeelde dat dat niet het geval is.

Liverpool leek dus nog een punt te gaan pakken, maar dat ging op het allerlaatste moment niet door. In de blessuretijd wist invaller Eddie Nketiah nog het winnende doelpunt te maken. Opnieuw moest de VAR eraan te pas komen, dit keer om te controleren op buitenspel. Daar bleek echter geen sprake van, tot grote frustratie van Slot. Die ging weer boos verhaal halen bij de vierde official.

Het is de eerste nederlaag voor Liverpool in de Engelse competitie. De ploeg was nog foutloos in de Premier League, maar die reeks is nu dus doorbroken.

Basisplaats Alexander Isak

Alexander Isak kreeg een eerste basisplaats in de Permier League. Hij maakte en maand gelden na een soap de transfer van Newcastle United naar Liverpool. De aanvaller wilde graag vertrekken en forceerde zijn overstap door niet op te dagen voor de start van de zomervoorbereiding. Er werd uiteindelijk op de laatste dag voor de deadline een deal gesloten voor 130 miljoen pond.

De Nederlandse Cody Gakpo begon op de bank. De oud-PSV'er werd na rust gewisseld voor Conor Bradley. Zijn landgenoten Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch hadden wel een basisplaats gekregen.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.