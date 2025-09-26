Het liefst debuteer je met een goal, of in elk geval met een weergaloos optreden. Maar het debuut van Giovanni Leoni (18) voor Liverpool ging helemaal het andere uiterste op: de Italiaan raakte zwaar geblesseerd. Arne Slot, trainer van The Reds, geeft een update over Leoni.

Leoni maakte zijn eerste minuten voor de hoofdmacht van de Engelse kampioen tegen Southampton, in de Carabao Cup. In de 81e minuut raakte de 18-jarige verdediger geblesseerd en leek hij veel pijn te hebben. Er moest zelfs een brancard aan te pas komen om hem van het veld te dragen, aangezien hij niet meer op zijn been kon staan.

Een jaar buitenspel

De vrees was dat Leoni de rest van het seizoen niet meer in actie kan komen. En die snelle inschatting blijkt juist. Slot bevestigde dat vrijdag op zijn perspraatje. "Hij heeft zijn voorste kruisband afgescheurd", zei Slot over de man die van Parma overkwam voor circa 30 miljoen euro.

🚨 "Terrible injury" - Arne Slot has spoken out on Giovani Leoni's ACL as he's set to be out for a YEAR 😳 pic.twitter.com/149KPjd8Mq — CaughtOffside (@caughtoffside) September 26, 2025

"Hij zal ongeveer een jaar buitenspel staan. Tja, nieuwe club, nieuw land, eerste wedstrijd en dan dit. Hier kunnen we weinig positiefs uithalen. Hij is echter nog jong. Er komen nog veel jaar voor hem aan na deze verschrikkelijke blessure."

Virgil van Dijk

Daarna trachtte de trainer het van een zonnigere kant te bekijken.

"Er zijn enkele voorbeelden van spelers die na zo'n zware blessure toch op een uitstekend niveau terugkeren. Virgil van Dijk en Joe Gomez bijvoorbeeld. Een blessure als dit doet meer pijn als je vlakbij je pensioen zit. Maar ja, het is verre van ideaal. De chirurgen en andere behandelaars zijn belangrijk, maar het is ook fijn als je kan revalideren met spelers om je heen die dit ook hebben meegemaakt. Zij geven je energie op het moment dat je het nodig hebt."

Liverpool

Slot had plannen met Leoni en moet nu het puzzeltje anders gaan leggen.Liverpool heeft met Wataru Endo nog een optie in huis. De 32-jarige Japanner is eigenlijk een defensieve middenvelder, maar Slot gebruikte hem vorig seizoen al meermaals als centrale verdediger. Al is hij daar niet nodig als vaste basisklanten Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté fit en in vorm blijven.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.