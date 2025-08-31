Alles wat Arne Slot aanraakt sinds hij bij Liverpool zit lijkt wel in goud te veranderen. De succescoach zag zijn ploeg door een late goal de kraker tegen Arsenal winnen en dat was alweer de derde week op rij dat Liverpool een wedstrijd in de slotfase besliste. In de Britse media kan Slot weer eens rekenen op een hoop complimenten, maar dat geldt niet voor zijn concurrenten.

Regerend kampioen Liverpool had het in grote delen van de wedstrijd erg zwaar met Arsenal, maar toch werd er gewonnen. Dominik Szoboszlai was met een schitterende vrije trap de matchwinner. Liverpool nam daarmee de koppositie in Engeland over. Het is na drie wedstrijden als enige club nog foutloos, maar makkelijk ging dat niet: ook tegen Bournemouth en Newcastle United viel de winnende goal pas in de laatste minuten.

Dat het Liverpool lukt om elke keer in de slotfase toe te slaan, is ook de Britse media niet ontgaan. In de Liverpool Echo wordt het verschil tussen Liverpool en Arsenal pakkend geduid aan de hand van de coaches: "De ploeg van Slot liet een nerveuze en tandenloze eerste helft zien. Ze zijn een work in progress en waren te pakken. Maar Arsenal voelde dat niet aan."

"Ze bleven vasthouden aan het plan van coach Mikel Arteta om de schade te beperken en zochten gevaar via spelhervattingen. Liverpool wist daarentegen precies wat ze moesten doen en de druk nam toe op de defensie van Arsenal." Die druk resulteerde uiteindelijk in de winnende goal van Szoboszlai.

'Voetbalpurist'

Ook The Telegraph zag een groot verschil tussen beide trainers en wijst met name op de angst die Arteta heeft voor een wedstrijd op Anfield, het stadion waar hij nog nooit wist te winnen. "Liverpool liet in de eerste twee wedstrijden verdedigende problemen zien, maar Arteta koos voor een opstelling om tegen te houden en niet om de zwaktes bloot te leggen. Daarmee gaf hij zich al voor de wedstrijd over."

" Voetbalpurist Arne Slot zal hebben moeten slikken toen hij zag dat zijn team lang bezig was om de obstakels van Arsenal te omzeilen", vervolgt het medium. "Maar hij zal er vrede mee hebben dat de angst voor zijn aanvallers en het publiek op Anfield zo'n krachtig wapen blijkt zijn. Er is maar een vleugje magie, waar Szoboszlai voor zorgde, nodig om Liverpool als winnaar uit de bus te laten komen."

"Slot won de titel door gecontroleerd risico te nemen, terwijl Arteta dat met gecontroleerde voorzichtigheid te doen. Als hij niet snel voor wat meer avontuur kiest dan is de kans groot dat deze Liverpool-nachtmerrie hem tot het begin van volgend seizoen blijft terroriseert", is de duidelijke conclusie.

