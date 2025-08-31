In de Premier League heeft Liverpool geweldige zaken gedaan. In de kraker tegen Arsenal trok de ploeg van Arne Slot dankzij een wereldgoal in de slotfase aan het langste eind: 3-0. De regerend landskampioen neemt daardoor de koppositie over in Engeland.

Vooraf werd veel verwacht van de nummers 1 en 2 van de vorig seizoen, die als enige twee clubs dit seizoen nog foutloos waren in de Premier League. Van die verwachtingen kwam lange tijd weinig terecht, want er gebeurde vrij weinig vlak voor beide doelen. Dat veranderde echter in de slotfase door een magisch moment van Szoboszlai.

Topper komt moeizaam op gang

Slot koos met Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo voor drie landgenoten in de basis en ook bij Arsenal stond er met Jurriën Timber een Oranje-international aan de aftrap. De twee titelfavorieten konden profiteren van de nieuwe zeperd van concurrent Manchester City, dat eerder op de dag bij Brigton al de tweede nederlaag in drie weken leed.

De kans om zo vroeg in het seizoen al een flinke slag te slaan, leek beide ploegen eerder te verlammen dan extra kracht te geven, want het spel was in de eerste helft niet om over naar huis te schrijven. Er ging heel veel mis en dat kwam mede door het extreem hoge tempo. Arsenal was een aantal keren geveerlijk via spelhervattingen, maar Liverpool-doelman Alisson hield desondanks zijn doel simpel schoon.

Kanonskogel helpt Liverpool aan zege

Ook in de tweede helft konden beide teams lange tijd weinig gevaar stichten. Liverpool dook wel steeds vaker op de helft van Arsenal op, maar echt grote kansen kreeg het niet en dus leek de eerste echte kraker van het seizoen op een doelpuntloos gelijkspel uit te draaien. Tot Dominik Szoboszlai tien minuten voor tijd achter een vrije trap van een op het eerste oog onmogelijke plek ging staan.

De Hongaar legde vanaf een meter of 30 aan, een afstand waarbij je alleen met een heel bijzonder schot de doelman kan passeren. En zo geschiedde. Szoboszlai raakte de bal perfect en schoot de bal snoeihard via de binnenkant van de paal achter Arsenal-goalie David Raya.

Koppositie voor Slot en co

Anfield ontplofte en ook op de bank was vreugde groot bij Slot en assistenten Sipke Hulshoff en Giovanni van Bronckhorst. Arsenal deed er alles aan om nog een gelijkmaker te forceren, maar die kwam er niet. Liverpool pakte daardoor voor de derde keer in net zoveel Premier League-duels de zege door een winnende treffer in de slotfase.

The Reds zijn de enige ploeg met negen punten uit drie wedstrijden en daarmee nemen ze de koppositie in Engeland over. Chelsea staat op de tweede plek met zeven punten, terwijl Arsenal en Tottenham Hotspur zes punten hebben. Manchester City staat met drie punten teleurstellend twaalfde.

