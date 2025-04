Arne Slot en Virgil van Dijk zorgen voor uniek moment door aanstaande titel met Liverpool

Heel Liverpool maakt zich op voor het grote kampioensfeest na de nieuwste zeperd van Arsenal in de Premier League. 'The Reds' kunnen zondag in eigen huis kampioen worden en in dat geval zouden coach Arne Slot en aanvoerder Virgil van Dijk Nederlandse voetbalgeschiedenis schrijven.

Liverpool had woensdagavond al kampioen kunnen worden bij een nederlaag van Arsenal tegen Crystal Palace, maar The Gunners speelden met 2-2 gelijk en dus moet de koploper nog even geduld hebben. Dat vinden ze waarschijnlijk niet erg, want ze krijgen zondag de kans om op het eigen Anfield tegen Tottenham Hotspur het kampioenschap te pakken. Het zou het eerste grote titelfeest worden sinds 1990, want bij het vorige kampioenschap in 2020 was er geen publiek door de coronacrisis.

Vier Nederlanders maken onderdeel uit van dat grote feest. Coach Slot is natuurlijk het meesterbrein, maar ook Van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo hebben een groot aandeel gehad in het aanstaande kampioenschap. Gravenberch en Gakpo kunnen de zestiende en zeventiende Nederlandse speler worden met een titel in de Premier League, maar Slot en Van Dijk gaan helemaal voetbalgeschiedenis schrijven.

Coach Slot

Slot staat op het punt om de eerste Nederlandse coach te worden die de Premier League wint. Grote trainers als Louis van Gaal, Ronald Koeman, Guus Hiddink, Erik ten Hag en Dick Advocaat waren in het verleden actief in Engeland, maar geen van hen wist kampioen te worden.

De Liverpool-coach treedt overigens ook in een illuster rijtje, want in het verleden waren er slecht vier trainers die in hun debuutjaar direct de landstitel in Engeland wisten te winnen. Dat waren José Mourinho (2005), Carlo Ancelotti (2010), Manuel Pellegrini (2014) en Antonio Conte (2017). Pellegrini deed het met Manchester City en de andere drie slaagden erin met Chelsea. Slot wordt dus de eerste Liverpool-manager die dit presteert.

Aanvoerder Van Dijk

Ook voor Van Dijk wacht er een bijzonder moment. Hij werd in 2020 al eens kampioen met The Reds, maar toen was de huidige Ajax-middenvelder Jordan Henderson nog de aanvoerder. Van Dijk is dat dit seizoen en hij staat op het punt om als eerste Nederlandse captain ooit de Premier League-beker de lucht in te mogen tillen.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.