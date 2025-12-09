De druk nam de afgelopen dagen flink toe op Arne Slot. Niet alleen vallen de resultaten al enige tijd tegen, maar ook kreeg hij te maken met een flinke rel rond Mohamed Salah. Zonder de grote ster wist Liverpool echter wel te winnen van Internazionale en dus krijgt Slot in de Britse media het gelijk aan zijn zijde.

Zo hectisch als de afgelopen dagen waren voor Liverpool, zo rustig verliep het Champions League-duel tussen de Engelse kampioen en de verliezend finalist van vorig jaar. Beide ploegen hielden elkaar goed in evenwicht en het leek na een afgekeurde goal van Liverpool-verdediger Ibrahima Konaté uit te gaan draaien op een doelpuntloos gelijkspel. Tot de ploeg van Slot vlak voor tijd via een penalty alsnog de zege pakte.

Die overwinning kan de Liverpool-coach goed gebruiken, want hij kwam flink onder vuur te liggen na het gelijkspel van afgelopen weekend tegen Leeds United. Salah haalde fors naar hem uit doordat Slot het had gedurfd om hem meerdere keren op de bank te zetten. Het leidde ertoe dat er van bovenaf werd besloten om de Egyptenaar buiten de selectie te houden en de Britse media waren dan ook enorm benieuwd hoe dat uit zou pakken.

'Een mijmerende superster met een gekwetst ego'

Zij zagen Slot als voorlopige winnaar uit de strijd met Salah komen. "De Liverpool-leiding beschermde hem door Salah thuis te laten voor de Champions League-wedstrijd in Milaan. Liverpool volgde dit voorbeeld door Internazionale zijn eerste Europese thuisnederlaag sinds september 2022 toe te brengen. Een mijmerende superster met een gekwetst ego keek van een afstandje toe", schrijft The Guardian.

De ironie dat Liverpool de wedstrijd via een strafschop won en Salah de vaste nemer is, ontging het medium niet. "Salah zou de strafschop hebben genomen als hij zichzelf niet buiten de selectie had gepraat voor het prachtige affiche in San Siro, een andere legende uit het voetbal die zijn leeftijd begint te tonen. In plaats daarvan nam Szoboszlai, de speler die volgens Salah niet op zijn plek thuishoorde, de penalty en de Hongaar schonk Slot een hele welkome zege."

Springplank

De zege was een welkome opsteker voor Slot, zag ook Liverpool Echo. "In een tijd waarin de hoofdtrainer onder vuur ligt, de spelers niet lekker in hun vel zitten en de hele club gebukt gaat onder negativiteit, was dit precies wat nodig was. Het was een goede reactie van een team dat met de rug tegen de muur stond."

Wel waarschuwt de lokale krant dat vorige maand het lek ook boven leek na zeges op Aston Villa en Real Madrid. Dat bleek toen een illusie en dus moet het deze keer anders: "Slot en zijn spelers moeten dit gebruiken als springplank om uit de impasse te komen waarin ze sinds eind september zitten."

