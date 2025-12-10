Jamie Carragher neemt geen blad voor de mond als analist. Toch is de clublegende van Liverpool een stapje te ver gegaan in de soap tussen Mohamed Salah en Arne Slot. Dus bood hij zijn excuses aan na pikante uitspraken.

Liverpool beleeft de laatste maanden een crisis, zowel op als buiten het veld. Dinsdagavond boekte de club van de Nederlandse trainer een succesje in de Champions League, door met 1-0 te winnen van Inter. Maar in de dagen daarvoor stormde. Dat kwam onder meer door Salah, die suggereerde dat Slot hem misschien niet meer in het team wilde hebben.

Door de vernietigende uitspraken van Salah stond de club op scherp. Jamie Carragher, analist bij CBS Sports, deed er nog een schepje bovenop. Na de opmerkingen van de Egyptenaar haalde hij keihard uit en noemde zijn gedrag een schande.

Carragher zegt sorry tegen Salah

Maar dat was niet het enige wat hij zei. Carragher merkte onder meer op dat Salah, voordat hij naar Liverpool kwam, degene was die 'faalde bij Chelsea'. De uitspraken van de legende van The Reds zorgden voor een storm van kritiek. Een dag later besloot hij zijn excuses aan te bieden aan de Egyptische sterspeler voor zijn woorden.

"Ik wilde zo wanhopig dat Liverpool vanavond zou winnen, zoals elke keer dat Liverpool speelt. Zeker voor de coach, na alles wat hij de laatste dagen heeft meegemaakt. Ik ken hem niet zo goed, heb geen echte band met hem, maar hij is de coach van Liverpool", sprak Carragher bij CBS Sports Golazo. "We weten wat er is gebeurd en hoeven dat niet verder te analyseren. Wat echt veelzeggend was, is dat de fans zijn naam scandeerden. Niet bij een 1-0 voorsprong, maar al bij 0-0."

Later richtte hij zicht tot Salah. "Mo, sorry als ik je van streek heb gemaakt. Ik hou van je als Liverpool-speler, maar je moet je buiten het veld correct gedragen", gaf Carragher de Egyptenaar mee.

