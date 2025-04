Arne Slot geeft duidelijk signaal aan eigen spelers na zeperd Liverpool: 'Dat is bij ons niet het geval'

Liverpool-coach Arne Slot moest flink zijn best doen om de nederlaag tegen Fulham te verklaren. De Engelse koploper verloor met 3-2 en dat was pas de tweede nederlaag in de competitie dit seizoen. Liverpool gaf de wedstrijd vlak voor rust totaal uit handen door drie tegengoals in een tijdsbestek van veertien minuten.

De drie goals werden ingeleid door grote individuele fouten aan de kant van Liverpool. Daar baalde Slot van: "Fulham is een goed team en als je zulke fouten maakt, wordt het moeilijk om van ze te winnen. Normaal gesproken maken we niet veel van dit soort fouten, laat staan drie in één wedstrijd. En dan hebben we het nog niet eens over de fout van Konaté toen hij de bal verloor.

'Het kan beter'

Slot zag dat zijn team na rust het goed voor elkaar had, maar een resultaat zat er na de dramatische eerste helft niet meer in: "De tweede helft was veel beter, maar het is moeilijk om op dit niveau te winnen als je drie doelpunten hebt geïncasseerd."

Ook Virgil van Dijk speelde geen beste wedstrijd, maar daar maakte Slot zich geen zorgen over: "Ik zie nog steeds veel dingen die Virgil goed doet. Als je 50 á 60 wedstrijden per seizoen speelt, zijn er zelfs bij hem momenten waarop het beter kan."

Titelkoers

Ondanks de nederlaag heeft Liverpool een voorsprong van elf punten op Arsenal met nog zeven wedstrijden te gaan en dus liggen The Reds nog altijd op titelkoers. Slot wil echter niet dat zijn spelers denken dat de buit al binnen is: "Er is geen reden om achterover te leunen. We staan niet bovenaan omdat we elke wedstrijd met drie of vier doelpunten verschil winnen. Iedereen die onze wedstrijden heeft gezien, weet dat we er hard voor moeten werken om te winnen, gecombineerd met kwaliteit natuurlijk."

Hij ziet dan ook een groot verschil met de manier waarop Manchester City de afgelopen jaren de titel pakte: "Het team dat de afgelopen vier seizoenen kampioen is geworden, stond in bijna al hun wedstrijden met 3-0 voor bij rust. Bij ons is dat niet het geval. Dus we zijn ons er volledig van bewust dat we moeten vechten in de resterende zeven wedstrijden."

