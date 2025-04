Liverpool-trainer Arne Slot zorgt voor hilariteit met eigenaardige actie: 'Dat doen we pas als jij weer haar hebt'

De Engelsen smulden ervan afgelopen week. Een oude aftrap van PEC Zwolle werd opgerakeld en afgestoft. Het was een bedenksel van toenmalig middenvelder bij Zwolle: Arne Slot. Het idee was misschien geweldig, maar de uitwerking was ronduit komisch. Het zorgde ook in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine voor grote hilariteit. "Schiet hem als een raket de lucht in!"

Het is een moment dat Arne Slot vast en zeker liever wil vergeten. Hij had een mooie aftrap in gedachte waarmee hij de tegenstander op het verkeerde been wilde zetten. De bal moest vanaf de aftrap zo snel mogelijk bij de zestien zijn, daar zou hij wel even voor zorgen. "Hij wipt die bal op en lanceert zo die bal kaarsrecht de lucht in", lacht presentator Rick Kraaijeveld als hij de video introduceert bij Robert Maaskant.

Eigenaardige actie Arne Slot

De ex-kroonprins moest er ook hard om lachen. "Maar ik begreep de gedachte wel", legt hij uit. "De gedachte is dat het hartstikke lastig is voor een centrale verdediger als een bal uit de lucht naar je toe komt dwarrelen om dat dan te verwerken. Helemaal als er drie, vier mensen op je in komen stormen."

Beluister de elfde aflevering van De Maaskantine

"Maar normaal speel je dan gewoon de bal naar de centrale verdediger en die geeft hem dan toch gewoon een zwieper naar voren?", krijgt hij teruggekaatst. "Die schiet hem dan wel op een andere manier; schuin en met een boog. Dit had natuurlijk een raket moeten zijn. Maar ja, dan moet je hem wel vooruit schieten", lacht Maaskant het uit. "Hij schoot hem gewoon naar zijn eigen helft toe. Naar achter!"

Ondanks de uitvoering van dit plannetje jaren geleden, kan Maaskant er wel van genieten. "Het idee is nogmaals helemaal niet gek, af en toe vind ik ook dat je eens out of the box moet denken en wat anders moet doen. Ik zie zoveel aftrappen binnen één of twee seconden over de zijlijn gaan.

Hilariteit bij Liverpool

Toch verwacht Maaskant niet dat dit zo gauw bij Liverpool wordt gedaan. "Ik zou er in ieder geval hard om kunnen lachen. Maar ik denk dat de spelers bij Liverpool zouden zeggen: "Joh, trainer. Dat gaan we pas eens doen als jij weer haar hebt", grapt hij.

Beluister De Maaskantine

In de elfde aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de beste speler van de Eredivisie. Verder blikt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld over zijn eigen toekomst als trainer, de spannende strijd om plek 2 en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.