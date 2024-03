Arne Slot grapt over interesse van Bayern München: 'Bedoel je Peter Bosz?'

Arne Slot kreeg een opvallende vraag na de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (2-2). Er was een Duitse journalist naar Eindhoven gekomen om aan de Feyenoord-trainer te vragen of het klopt dat Bayern München in hem geïnteresseerd is.

Thomas Tuchel vertrekt na dit seizoen als trainer van Der Rekordmeister. In Duitsland worden overal en nergens mogelijke opvolgers genoemd en Slot is er daar één van. Reden genoeg voor een Duitse journalist om naar het Philips Stadion af te reizen en het maar eens aan de trainer te vragen.

Slot schrok van de vraag en pakte meteen het naambordje voor zijn neus op, om 'grappend' te kijken of de naam van Peter Bosz daar op stond. Een mooi compliment voor zijn collegatrainer van PSV, dat de ongeslagen koploper is van de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben een voorsprong van tien punten op Feyenoord.

Na zijn geintje geeft Slot ook nog een serieus antwoord. Hij zegt niks te weten van de interesse, maar wel vereerd te zijn dat zijn naam op lijstjes opduikt. "Ik wil er geen antwoord op geven, maar het is mooi dat mijn naam op lijstjes staat."

Arno Vermeulen

Arno Vermeulen dacht dat het geintje een slimmigheidje was van Slot. Bij Studio Voetbal zegt Vermeulen: "Ik heb het idee dat hij dacht: ' Shit! ik weet dat ik op het lijstje sta, en het lekt uit' . Hij pakt heel slim zijn moment, door met het naambordje te rommelen."

"Hij gaf zichzelf de tijd om even na te denken. Dat is volgens mij heel goed gedaan van hem. Hij zei daarna dat hij er niks over wilde zeggen, maar dat deed hij niet meteen. Hij was aan het zoeken. Ik zou niet verbaasd zijn als hij op een lijstje staat en het weet."