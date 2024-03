Peter Bosz ontvangt passend cadeau van verslaggever: 'Wat heb je voor lekkers mee?'

Peter Bosz liet vrijdag op de persconferentie weten dat hij een dikke sigaar zou gaan roken bij een overwinning tegen Feyenoord. De coach van PSV zag zijn ploeg zondag echter met 2-2 gelijkspelen tegen de Rotterdammers. Bosz vond dat hij geen sigaar verdiend had, maar ontving er toch eentje.

Veronica Inside-verslaggever Tom Staal besloot namelijk om een dikke sigaar mee te nemen naar de persconferentie. Bosz gaf aan dat hij er door het gelijkspel geen zou gaan roken, maar de verslaggever had niet voor niets een exemplaar meegenomen: "Wat heb je voor lekkers mee?"

Toen Staal de sigaar overhandigde, kon Bosz zijn enthousiasme niet onderdrukken: "Ja, dit is een hele mooie." Hij moest wel een belofte doen aan de verslaggever: "Ik beloof je dat ik hem pas rook als we winnen." De eerstvolgende kans is volgende week als PSV op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles.

Bosz genoot niet van gevecht

Bosz had eerder al voor de camera van ESPN verteld dat hij vond er geen verdiend te hebben na de topper tegen Feyenoord. Waar het voor de neutrale kijker een prachtig gevecht was, kon de trainer van PSV er niet van genieten.

Ondanks de teleurstelling van Bosz over het spel van zijn ploeg deed PSV wel belangrijke zaken in de strijd om de titel. De Eindhovenaren zijn na 24 wedstrijden nog altijd ongeslagen en liepen pas tegen het eerste puntenverlies in eigen huis aan. Het gat met Feyenoord is nog altijd tien punten.