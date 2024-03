Feyenoord-coach Arne Slot knipoogt naar Ajax na gelijkspel tegen PSV: 'Spelers krijgen nu drie dagen vrij'

Feyenoord speelde zondag in Eindhoven met 2-2 gelijk tegen PSV. Het was de vraag hoe de ploeg van Arne Slot voor de dag zou komen na de zware periode van de afgelopen weken, maar het leek erop dat de fitheid geen enkele rol speelde bij de Rotterdammers. Slot vond dat knap en kon het niet laten om met een knipoog naar Ajax een opmerking te maken over het zware programma van Feyenoord.

Feyenoord speelde donderdagavond een zware wedstrijd tegen FC Groningen in de halve finale van de beker. Het leek erop dat die nog in de benen zat, want in de eerste helft was PSV veel beter dan de Rotterdammers. "In de eerste helft kreeg PSV de beste kansen en waren ze ook sterker dan wij. Al kregen wij met Santiago Giménez misschien wel de grootste kans", zei Slot bij ESPN.

Waar iedereen verwachtte dat Feyenoord het na rust fysiek lastig zou gaan krijgen, was het juist de bovenliggende partij na de pauze. Het kwam zelfs op voorsprong: "Ik vond dat niet onterecht. Het is heel knap dat we juist in de tweede helft zo sterk speelden. Je kan ook sterker worden van zware wedstrijden en het is in een topper tegen PSV ook niet moeilijk om de mentale kracht op te roepen."

Slot werkte bij AZ en Feyenoord samen met Guus Til en het was uitgerekend de middenvelder van PSV die voor de 2-2 zorgde. Slot was al bang voor hem: "Oh nee niet weer die Guus Til, dacht ik. Die vervelende Guus, die altijd fit is tegen ons. Vorig jaar maakte hij al de 3-2 en nu maakt hij een geweldige goal. We hadden hem graag anderhalf jaar geleden graag bij ons gehouden."

Feyenoord is komende week eindelijk doordeweeks weer eens vrij. Deze week was er veel ophef dat de Ajax-selectie meerdere vrije dagen had gekregen. Slot kon het niet laten om daar nog iets over te zeggen. "Het wordt een lekker rustig weekje. Onze speler krijgen drie dagen vrij, dus dan kan de media daar ook nog wat van vinden", zei hij met een knipoog.

Landstitel moeilijk verhaal

Feyenoord staat met nog tien wedstrijden te gaan tien punten achter op PSV. Slot vond het heel naïef om te denken dat PSV in de resterende wedstrijden nog vier keer gaat verliezen. De blik moet dus vooral op de strijd om plek twee. Nummer drie FC Twente heeft een achterstand van zes punten op de regerend landskampioen.