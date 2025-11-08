Arne Slot was niet gediend van de kritiek aan zijn adres van Arsène Wenger. De Nederlandse trainer van Liverpool ging in op de positie van Florian Wirtz, die nog niet volledig aan de hoge verwachtingen voldoet.

Wenger, die maar liefst 22 jaar aan het roer stond bij Arsenal en daar onder meer ongeslagen kampioen van de Premier League werd, uitte kritiek op het aantrekken van Wirtz door Liverpool. "Toen Wirtz de keuze had tussen Bayern München of Liverpool zei hij: 'Ik kom naar Liverpool toe als ik als nummer 10 kan spelen. Ik wil niet op de flank spelen'".

Dat gebeurde, maar liep niet zoals gehoopt, zo vertelde Wenger aan beIN Sports. "Ze lieten hem starten en verwoestten hun middenveld dat bestond uit Gravenberch, Mac Allister en Szoboszlai. Om Wirtz te laten spelen, haalden ze Szoboszlai eruit."

'Openhartoperatie'

Slot had de kritiek van de Fransman ook gehoord, maar was het daar allesbehalve mee eens. "Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en velen pakken dat ook. Dat is het mooie aan voetbal." Toch ging de Nederlandse trainer van The Reds er nog wel wat dieper op in, onder meer met een bijzondere vergelijking. "Als ik een openhartoperatie moet ondergaan, ga ik de chirurg niet vertellen wat hij moet doen. Maar bij voetbal vertelt iedereen wat het beste is om te doen."

Na een vormdip gaat het de laatste weken weer wat beter met het Liverpool van Slot, die stelt dat hij een erg sterk middenveld heeft. "Ik denk dat we vijf of zes heel goede middenvelders hebben die allemaal met elkaar kunnen samenspelen. Florian heeft tijd nodig om zich aan te passen aan zijn medespelers en zij moeten zich aan hem aanpassen."

Dit weekend staat er voor Slot een topper in de Premier League op het programma. The Reds gaan op bezoek bij het Manchester City van Pep Guardiola. Een flinke klus dus, maar er zal gewonnen moeten worden om in het spoor van koploper Arsenal te blijven. The Gunners spelen eerder dit weekend tegen het verrassend goed presterende Sunderland.