Arne Slot heeft bij Liverpool te maken met ontzettend pijnlijke omstandigheden, weet collega-trainer Alfons Groenendijk. De Nederlander in dienst van de regerend wereldkampioen ondergaat nu voor het eerst kritiek, nadat hij in zijn eerste jaar Liverpool kampioen maakte. Maar volgens Groenendijk komt die kritiek vooral van externe partijen.

Volgens Groenendijk komt de druk en kritiek vanuit de media in Engeland. "Hun rol wordt steeds belangrijker in het voetbal", zegt de voormalig coach van Ajax, ADO Den Haag en Willem II in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik heb het idee dat Slot intern helemaal niet onder druk staat. Ja, het is een periode minder geweest, maar je kan niet elk jaar de titel winnen in Engeland."

'Ontzettend pijnlijk'

Slot heeft bij de Engelse topclub in de Premier League en Champions League te maken met een ongekende situatie volgens Groenendijk. "Geloof me: de hele situatie rondom Diogo Jota (de selectiespeler die afgelopen zomer overleed bij een auto-ongeluk, red.) heeft echt diepe sporen nagelaten. Dat is ontzettend pijnlijk voor iedereen binnen de club. En daar heb je dan ook mee te maken."

Virgil van Dijk en Mo Salah

Maar dat is niet de enige verklaring voor de mindere weken die Liverpool ondergaat. "De situatie kan ook ontstaan, zoals bij concurrent Manchester City, dat bepalende spelers een jaartje ouder worden. Kevin de Bruyne en Ilkay Gündogan trokken daar jarenlang de kar, maar die gaan dan op een gegeven moment over the hill. Dat moment kan er ook aankomen bij spelers als Virgil van Dijk en Mohamed Salah."

'Dat is helemaal niet erg'

Als dat soort spelers richting de 35 jaar gaan, krijg je volgens Groenendijk vanzelf dat een team een keer wat meer wedstrijden verliest en minder goed presteert. "Dat is helemaal niet erg, dat is een normaal en natuurlijk proces. Als club moet je daar op inspringen en een topclub als Liverpool za dat zeker doen."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.