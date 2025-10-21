Een zichtbaar geëmotioneerde Jürgen Klopp heeft in de podcast The Diary of a CEO teruggeblikt op het overlijden van Liverpool-aanvaller Diogo Jota. De 28-jarige Portugees kwam afgelopen zomer samen met zijn broer om bij een auto-ongeluk. Klopp sprak openhartig over het moment waarop hij het nieuws hoorde en hoe groot het gemis nog altijd is.

Klopp, die Jota vier jaar lang coachte op Anfield, kon zijn emoties nauwelijks bedwingen. "Ik kreeg ’s ochtends een bericht van een vriend uit Liverpool:, vertelde de 58-jarige Duitser in de podcast. "Ik kon het niet geloven. Het was onmogelijk. Ik wist wat het betekende, maar ik kon het niet bevatten."

Met zachte stem vertelde Klopp hoe groot Jota’s betekenis binnen de ploeg was. Voor hem was de Portugees niet zomaar een speler, maar iemand die de groep samenbracht, sfeer bracht in de kleedkamer en voor iedereen klaarstond. "Hij was als familie", stelt Klopp. "Het is moeilijk om je Liverpool zonder hem voor te stellen."

Een club in rouw

De dood van Jota bracht een golf van verdriet teweeg binnen Liverpool en de voetbalwereld. De club besloot zijn rugnummer 20 niet meer te gebruiken en werkt aan een permanent gedenkteken op Anfield, ook ter nagedachtenis aan zijn broer André Silva. Fans legden dagenlang bloemen en sjaals bij het stadion neer, terwijl spelers en staf steun vonden bij elkaar.

Ook de huidige manager Arne Slot sprak over het verlies. Hij gaf zijn selectie ruimte om te rouwen op hun eigen manier. "Als we willen lachen, lachen we. Als we willen huilen, huilen we", zei de Nederlander. "We zullen hem altijd bij ons dragen, in ons hart en in onze gedachten."

'Een bijzonder mens, op en naast het veld'

Klopp omschreef Jota als een zeldzaam complete speler: technisch sterk, slim in zijn loopacties en altijd bereid om hard te werken. "Iedereen wilde dat hij de komende tien jaar bij Liverpool zou spelen", zei hij. "Hij kon alles: scoren, verdedigen, verbinden. Maar bovenal was hij een bijzonder mens", klinkt de voorganger van Slot.

Bij Liverpool proberen spelers en staf stap voor stap hun weg te vinden, gesteund door supporters over de hele wereld. "Niets lijkt belangrijk als je denkt aan wat er is gebeurd", zei Slot eerder. "Maar we zijn een voetbalclub. We moeten doorgaan, hoe moeilijk dat ook is."

Moeizame periode voor Slot en zijn ploeg

Het verlies van Jota blijft zwaar wegen in en rond de club, ook maanden na het tragische ongeval. Toch moet Liverpool verder, hoe wrang dat soms ook voelt. De ploeg van Slot zit in een moeilijke fase: de nederlaag tegen Manchester United betekende het vierde verlies op rij.

Woensdag wacht in de Champions League de uitwedstrijd bij Eintracht Frankfurt, waar de Reds niets liever willen dan eindelijk weer winnen. Niet alleen om de negatieve reeks te doorbreken, maar ook om te laten zien dat de ploeg veerkracht heeft in moeilijke tijden - met Jota ongetwijfeld nog in ieders gedachten.

