De ploeg van Arne Slot kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek over zich heen. Ook Manchester United-legende Wayne Rooney droeg hieraan zijn steentje bij. Zo kwam de Engelsman met kritiek aan het adres van Virgil van Dijk, wie na de wedstrijd tegen Aston Villa van zich afbeet. "Sommige van die opmerkingen zijn absoluut belachelijk."

Oranje-aanvoerder Van Dijk reageerde furieus op de kritiek van de afgelopen weken. Na de broodnodige overwinning op Aston Villa, slechts de tweede in de laatste acht wedstrijden, verdedigde hij zichzelf en zijn teamgenoten met verve.

Zo richtte de 34-jarige centrale verdediger zich vooral op Manchester United-icoon Wayne Rooney. De Engelsman bekritiseerde Van Dijk en teamgenoot Mohamed Salah. Zo vond Rooney dat het ervaren Liverpool-duo te weinig leiderschap toonden tijdens de vormdip.

'Luie kritiek'

"Vorig jaar hoorde ik hem niet," begon Van Dijk na de wedstrijd tegen Aston Villa, nadat Engelse media hem vroegen naar de kritiek van Rooney. "Het raakt me niet. Over deze specifieke speler, uiteraard een legende en een grootheid die velen heeft geïnspireerd, kan ik alleen maar positieve dingen zeggen. Maar ik vind die opmerking een beetje luie kritiek."

"Het is makkelijk om de oudere spelers de schuld te geven," vervolgde Van Dijk. "Maar hij weet, net als iedereen, dat we dit samen doen en elkaar proberen te helpen om uit deze situatie te komen. Tegenwoordig zijn er zoveel platforms waar iedereen kan zeggen wat hij wil, en dat krijgt dan enorme proporties."

'Ruis'

Voor Van Dijk zijn sommige kritieken op het team van Arne Slot ronduit belachelijk. "Wat me vooral de laatste weken opvalt, is dat er veel ruis is waar we geen controle over hebben en waar we als team mee moeten omgaan. Sommige van die opmerkingen zijn absoluut belachelijk. Maar we moeten ermee dealen. Het is externe ruis die bepaalde spelers, de groep, kan bereiken. Het geheim is om samen te blijven."

"Het is grappig, nietwaar? Vorig jaar hoorde je hier niets over, omdat het goed ging en we ook als leiders werden gezien. Dit jaar, als het niet loopt zoals we willen, doen we ons werk ineens niet goed meer", besloot hij. Voor Van Dijk en Slot wordt de volgende wedstrijd een zware kluif. In de Champions League komt woensdag Real Madrid op bezoek.

