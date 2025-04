Arne Slot dekt zich in voor pikant duel met Liverpool: 'Dat kan ik niet beloven'

Liverpool speelt woensdag in eigen huis de derby tegen Everton, maar in aanloop naar dat duel gaat het vooral over randzaken bij de koploper in Engeland. Coach Arne Slot werd dinsdag tijdens de persconferentie gevraagd naar het mogelijke vertrek van Trent Alexander-Arnold en ook kwam zijn rode kaart na de vorige derby nog even voorbij.

De geruchten werden tijdens de interlandperiode steeds serieuzer dat Trent Alexander-Arnold niet gaat verlengen bij de Engelse topclub. De Engelsman heeft net als Mohamed Salah en Virgil van Dijk een aflopend contract en het lijkt erop dat de rechtsback komende zomer transfervrij de overstap gaat maken naar Real Madrid.

Logischerwijs werd Slot daar dinsdag op de persconferentie ook naar gevraagd, maar veel wilde hij er niet over kwijt: "Zijn situatie is dat hij geblesseerd is, dus we zijn gefocust op zijn herstel. We helpen hem om zo snel mogelijk terug te keren. De afgelopen acht maanden is er veel over hem, Virgil en Mo gespeculeerd. Alle drie de spelers hebben het onder deze omstandigheden heel goed gedaan, dus het raakt me helemaal niet."

Klappen in maart

Liverpool stevent af op de landstitel, maar kreeg in maart wel twee flinke tikken te verwerken. The Reds werden uitgeschakeld door PSG in de Champions League en verloren van Newcastle United in de eindstrijd van de League Cup.

Dat kwam hard aan bij Slot, die wel een groot verschil zag tussen de twee dompers: "Ik was meer teleurgesteld over de finale dan over de nederlaag tegen PSG, omdat we die verdienden te verliezen. Er waren niet veel dingen die ik goed vond in de Carabao Cup-finale. Voor het eerst verdienden we het om een wedstrijd te verliezen."

Slot dekt zich in

De Nederlandse coach hoopt dat zijn team tegen Everton zich revancheert. Dat is niet alleen een pikant duel doordat de twee teams uit dezelfde stad komen, maar ook door de vorige ontmoeting. Slot kreeg na afloop van dat duel een rode kaart en moest daardoor twee duels vanaf de tribunes bekijken. Toch is hij er niet zeker van dat hij zich tijdens deze derby wel in kan houden.

"Ik hoop dat ik me anders gedraag dan in de laatste wedstrijd tegen Everton, maar ik kan het niet beloven. Maar waar ik ook zeker van ben, is dat ik heel verbaasd zal zijn als ik weer acht minuten met zoveel controversiële beslissingen in ons nadeel meemaak. Maar zelfs als het weer gebeurt, hoop ik dat ik anders reageer, maar voetbal is onvoorspelbaar", dekt Slot zich in.

