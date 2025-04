Wayne Rooney geeft Liverpool van Arne Slot hoop: 'Het zou me niet verbazen als hij tóch blijft'

Het aflopende contract van Trent Alexander-Arnold is al maandenlang onderwerp van gesprek bij Liverpool. De overgang van de rechtsback naar Real Madrid lijkt slechts een kwestie van tijd, maar als we Wayne Rooney mogen geloven is er nog hoop voor Arne Slot. De voormalig Engelse topspits sluit niet uit dat Alexander-Arnold toch nog terugkrabbelt.

Manchester United-legende Rooney sprak met de BBC over de vermeende transfer van Alexander-Arnold naar Real Madrid. De verdediger van Liverpool is komende zomer transfervrij en een overstap naar De Koninklijke lijkt aanstaande. "Trent is 26 en zijn contract loopt af. Hij staat voor de keuze: zijn carrière bij Liverpool afsluiten of naar Real Madrid gaan, waar ze hem duidelijk willen hebben", aldus Rooney.

"Als Alexander-Arnold Liverpool voor een andere club zou verruilen, zou dat misschien vreemd lijken, maar we hebben het hier over Real Madrid. Dat is de grootste club ter wereld, met een ongelofelijke historie en palmares. Voor Real spelen is een enorme kans en ik zou Trent begrijpen als hij het aanbod te mooi vindt om te weigeren. Liverpool is natuurlijk zijn club en vertrekken is zeker geen makkelijke beslissing, maar soms moeten voetballers moeilijke keuzes maken", legt de oud-international uit.

Wayne Rooney stond voor dezelfde keuze

Toch maakt Rooney in zijn column bij de BBC duidelijk dat niet iedere interesse uitmondt in een transfer. "Toen ik in 2010 bij Manchester United aangaf dat ik mijn contract niet wilde verlengen en een transferverzoek indiende, waren er drie clubs geïnteresseerd. Er werd vaak gezegd dat Manchester City er één van was, maar dat is niet waar. Concrete aanbiedingen kwamen van Chelsea, Real Madrid en Barcelona", herinnert de 39-jarige Engelsman zich.

"Op dat moment was ik klaar voor een overstap naar Spanje en er volgden onderhandelingen. Een paar dagen leek een deal met Real het meest waarschijnlijk, maar ik dacht vooral aan Barcelona. Ik zag mezelf al spelen in een team met Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández en Sergio Busquets. Uiteindelijk bleef ik bij United, maar Barça was toen een fantastisch team en elke voetballer droomde ervan om daar te spelen", aldus Rooney.

Hoop voor Arne Slot

In het geval van Rooney bleef een buitenlands avontuur uit. Hetzelfde zou kunnen gebeuren bij Alexander-Arnold, zo stelt de voormalig topspits. "'Hij heeft nog niet getekend bij Real en het zou me niet verbazen als hij uiteindelijk bij Liverpool blijft. Zelfs na alle speculatie. Er kan veel gebeuren voor een contract is ondertekend. Dat kan ik uit ervaring zeggen."

De Engelse international is vanwege een blessure niet inzetbaar en mist de Premier League-wedstrijd tegen Everton op 2 april. Ondertussen nadert Liverpool, onder leiding van Slot, de landstitel. Met nog negen wedstrijden te gaan, heeft de koploper een comfortabele voorsprong van twaalf punten op achtervolger Arsenal.

