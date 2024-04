Arne Slot kijkt ondanks kater van Volendam uit naar Ajax: 'Deze wedstrijd staat wel in je toplijstjes'

Zondag is Feyenoord favoriet tegen Ajax in De Kuip, dat is wel eens anders geweest. Volgens trainer Arne Slot is dat absoluut geen reden om hen te onderschatten. "Als je van de nummer 18 niet kan winnen, maakt het niet uit waar iemand op de ranglijst staat, het is altijd een moeilijke wedstrijd", zei hij.

Het kan een mooie, toch wel historische, dag worden voor de trainer van Feyenoord. "Deze wedstrijd staat wel in je top-zoveel lijstjes." Hij won nu al twee keer achter elkaar van Ajax ín de Johan Cruijff ArenA, maar thuis wist hij nog niet te winnen van de Amsterdammers. Hoog tijd om dat te gaan doen, en dat nog wel in een favorietenrol. "Ik zou liegen als het me niet wat doet dat we uit twee keer op rij gewonnen hebben. Als je thuis nog niet gewonnen hebt, wil je daar ook tussen komen."

Ajax zit niet in de beste vorm, dat weet iedereen. Maar ook Feyenoord heeft nog een behoorlijke kater weg te werken na het gelijke spel tegen nummer laatst FC Volendam. Het kampioenschap is volgens Slot daardoor 'praktisch onmogelijk' waar het eerst nog 'lastig maar niet omogelijk 'was. "Dat mag je wel even voelen", vond hij. "Zeker als je vorig jaar kampioen bent geworden."

Chagrijn in de groep

De gezichten van Mats Wieffer en Quinten Timber stonden donderdagavond op onweer toen zij ESPN te woord stonden. "Te vaak hebben we dit soort wedstrijden", riepen zij. Slot had het over 'te weinig urgentie', dat chagrijn was er vanmorgen ook nog wel bevestigde hij op de persconferentie. "Ik vond dat die er vanochtend nog moest zijn omdat je punten verspeeld tegen de nummer 18 en omdat het kampioenschap hebt verloren aan PSV."

Dat gevoel heerste bij Slot in ieder geval nog wel, hij ziet ook dat het te vaak gebeurde dit seizoen dat die 'urgentie om te winnen' er te weinig was Zeker tegen verdedigende ploegen heeft Feyenoord het moeilijk, Slot baalt ervan dat de strijd om het kampioenschap gauw over is. "Een heel seizoen balanceren wij op een dun koord. Dat koord gaat vaak naar de goede kant, maar incidenteel vallen we eraf. Dat is te vaak geweest om het PSV moeilijk te maken. "

Arne Slot eerlijk tegenover zijn selectie: 'Dit was de minste wedstrijd die ik zag als trainer van Feyenoord' Arne Slot was teleurgesteld na het doelpuntloze gelijkspel van Feyenoord tegen FC Volendam. Hij gaf aan dat Feyenoord het altijd al lastig heeft tegen dit soort tegenstanders, maar vond de mentaliteit niet goed. "Veel te lange periode te weinig urgentie gevoeld om een wedstrijd te winnen."

De Klassieker op zondag

Maar goed, een wedstrijd als zondag: Feyenoord-Ajax, vraagt altijd om iets speciaals. Containter begrippen als de boel dicht houden tellen dan niet. Voor beide ploegen speelt er veel meer dan de drie punten die te halen zijn, dat kan positief uitpakken voor Feyenoord. Met een tegenstander die er ook vol voor gaat, speelt Feyenoord vaak ook lekker.

'Ajax in verval?'

Over de situatie van Ajax wilde hij niet te veel kwijt. "Ik zou niet willen zeggen dat ze in verval zijn, maar dat er een hoop onrust is dat is helder. Dan heb ik geen medelijden met de club omdat iedereen wel eens door zo'n fase gaat. Feyenoord is daar geen uitzondering op, gezien de historie."