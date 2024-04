Arne Slot eerlijk tegenover zijn selectie: 'Dit was de minste wedstrijd die ik zag als trainer van Feyenoord'

Arne Slot was teleurgesteld na het doelpuntloze gelijkspel van Feyenoord tegen FC Volendam. Hij gaf aan dat Feyenoord het altijd al lastig heeft tegen dit soort tegenstanders, maar vond de mentaliteit niet goed. "Veel te lange periode te weinig urgentie gevoeld om een wedstrijd te winnen."

Feyenoord oogde ontzettend zwak en had daarmee dus een slechte generale voor De Klassieker tegen Ajax aanstaande zondag. In Volendam werden tal van kansen om zeep geholpen, maar werd er vooral erg slordig rondgespeeld. "Het is niet nieuw dat wij het moeilijk hebben tegen ploegen uit het rechterrijtje om punten te pakken. Dat heeft ook te maken met dat we weinig kansen creëren, maar vandaag meer met de intensiteit die ik miste", zei Slot.

Benadering van FC Volendam

Slot wist van te voren al dat het geen makkelijke klus zou worden in Volendam, meer dan eens spelen lager geklasseerde clubs op deze manier tegen Feyenoord. "Ik had gehoopt dat we daar nu een antwoord op zouden hebben. We maakten hele matige keuzes in de eindfase, met moeilijke ballen door het midden. Dat vond ik überhaupt het probleem in de opbouw, dat er keer op keer verkeerde keuzes werden gemaakt", beredeneerde de Feyenoord-trainer.

'Je mag nooit zo voor de dag komen'

David Háncko was allerminst tevreden over het spel van hem én de ploeg. "Als je shirt van Feyenoord draagt mag je nooit zo voor de dag komen zoals je vandaag doet", zei hij op de persconferentie na afloop. "In de eerste helft was het initiatief nergens te zien, we waren slordig."

Zoals Háncko en Slot al zeiden: dat is vaker het probleem bij Feyenoord. Zondag zal dat niet kunnen tegen Ajax, maar Slot zette zijn ploeg na afloop direct op scherp. Op de vraag of dit de minste wedstrijd van Feyenoord onder zijn leiding was, zei hij: "Dat heb ik na de wedstrijd aan hen verteld, moet ik eerlijk bekennen." Bijzonder na een wedstrijd tegen Utrecht, waarin veel passie getoond werd. "De kans van Volendam, had er beter in gekund zodat we misschien snel wakker zouden schieten."

Passie en strijd

Wel moest Slot enige nuance aan zijn woorden toevoegen, zo vond hijzelf. "Ik zie zo vaak dat ze alles geven om te winnen, dat zag ik vandaag ook wel in de eindfase. Het is wel gebruikelijk dat ze er voor blijven gaan, ondanks de ‘slechtere’ uitgangspositie in de Eredivisie", gaf hij aan. "Ik ben er minder oké mee als je de eerste helft op zo’n dergelijke manier af werkt."

Echt druk maakt Slot zich dus niet, zeker niet richting zondag. "Het is niet nieuw dat wij het moeilijk hebben tegen ploegen uit het rechterrijtje om punten te pakken", zei hij.

Klassieker zonder fans?

Dan komt Ajax namelijk op bezoek, zonder uitsupporters. Maar tóch dreigt burgemeester Aboutaleb met een geheel verbod voor supporters als het uit de klauwen loopt. Toen Slot daarnaar gevraagd werd, zei hij: "Ik kan me dat voorstellen dat hij dat doet, maar volgens mij gaat het al een tijdje goed bij wedstrijden van Feyenoord."

Hij vergat daar even het incident bij De Klassieker waarbij er een aansteker naar Davy Klaassen werd gegooid. Hij verontschuldige zich: "Ja, natuurlijk. Sorry. Maar daarna is er volgens mij niks meer gebeurd, en zijn er maatregelen getroffen."