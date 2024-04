Of Ajacieden nu niet meer naar de MediaMarkt gaan? 'Juist het tegenovergestelde'

MediaMarkt is vanaf het komende seizoen de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord. Levert dat problemen op voor de MediaMarkt bij de Arena Boulevard, naast het stadion van Ajax?

Dat vroeg Telegraaf-journalist Valentijn Driessen zich af. Feyenoord-CEO Ruud van der Knaap heeft onderzoeken ingezien over de merkbekendheid en waardering voor een bepaald merk. "Wat je ziet is dat het eigenlijk heel erg meevalt. Eigenlijk is het op twee handen te tellen", doelt hij op het aantal supporters van een rivaliserende club dat niet meer met het betreffende merk geassocieerd wil worden.

Daarmee haalt hij ook Ziggo aan, de huidige hoofdsponsor van Ajax. Er zijn weinig supporters van rivaliserende clubs geweest die hun Ziggo-abonnement hebben opgezegd, toen het merk op het Ajax-shirt kwam. Van der Knaap zegt dan ook te zien dat Ziggo en in dit geval MediaMarkt er goed aan doet om in te stappen bij een voetbalclub. "Het zorgt voor meer merkbekendheid en het merk wordt beter gewaardeerd."

Sociale media gaan al los

Op sociale media wordt er al wel met een knipoog gereageerd op het nieuws. Zo tweet iemand: "Ergens wel hilarisch dat PSV-fans via Ziggo (de sponsor van Ajax), op een tv gekocht bij de MediaMarkt (sponsor van Feyenoord) naar hun club gaan kijken komend seizoen."