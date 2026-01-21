Arne Slot mag dan onder vuur liggen bij Liverpool, zijn gevoel voor humor lijdt er niet onder. De Nederlandse toptrainer van de Engelse grootmacht durfde zelfs te grappen over Xabi Alonso, de oud-speler en net ontslagen trainer van Real Madrid, die de boel volgens Slot 'over zes maanden over komt nemen' bij Liverpool.

Arne Slot, de succesvolle coach van Liverpool, veegde alle geruchten over instabiliteit bij de club van tafel. Met een flinke dosis humor reageerde hij op de aanhoudende speculaties over Xabi Alonso als zijn toekomstige opvolger. Dit deed hij tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel tegen Olympique Marseille.

Xabi Alonso

Toen Slot werd geconfronteerd met de mogelijkheid dat de voormalige Spaanse middenvelder hem zou opvolgen op Anfield, reageerde hij opvallend ontspannen. "Xabi belde me om te vragen naar het team, want hij neemt het over zes maanden over", grapte Slot, voordat hij zijn standpunt verduidelijkte. "Ik ben al meer dan anderhalf jaar bij Liverpool en geniet enorm van mijn werk hier. Vorig seizoen wonnen we de competitie, hoewel dit jaar lastiger is. Wat betreft het gefluit van de fans: het is normaal dat niemand blij is met een gelijkspel thuis tegen Burnley. Maar als de emoties bedaren, zie je dat we meer kansen hebben gecreëerd dan ooit tevoren."

Mohamed Salah terug

De terugkeer van Mohamed Salah na de Afrika Cup was een ander heet hangijzer op de persconferentie. Slot bevestigde dat de Egyptische sterspeler klaar is om terug te keren in de basiself tegen de Franse club en benadrukte het enorme belang van zijn bijdrage. "Ik ben ontzettend blij dat hij terug is. In zijn afwezigheid heeft het team goed gepresteerd en veel kansen gecreëerd, maar Mo helpt enorm. Hij is een speler die veel doelpunten maakt, en tegen Burnley hadden we met hem op het veld waarschijnlijk meer gescoord. Het is fantastisch om hem weer beschikbaar te hebben."

Relatie weer koek en ei

Gevraagd naar de relatie met de aanvaller, en de veelbesproken controverse van december, verzekerde Slot dat alles weer koek en ei is. "De relatie is zo normaal als altijd. De enige uitzondering was de wedstrijd tegen Inter, waar ik ervoor koos hem niet te gebruiken, maar verder was hij er altijd bij. In de laatste wedstrijd voordat hij naar de Afrika Cup ging, speelde hij een geweldige partij tegen Brighton. Hij is onze topscorer in de Champions League, met 45 doelpunten, dus het is fantastisch om hem terug te hebben en klaar om het team te helpen."

Roberto De Zerbi

Over de tegenstander en diens coach, Roberto De Zerbi, sprak Slot vol lof. "Ik beschouw hem als een van de beste coaches ter wereld. Een trainer moet niet alleen worden beoordeeld op trofeeën, maar op de manier waarop zijn teams spelen en hoe hij spelers ontwikkelt," verdedigde Slot. "Hij zit bij een grote club, Marseille, en ik kijk altijd graag naar zijn teams. Hij weet zijn spelers enorm te verbeteren, wat zijn enorme kwaliteit als coach aantoont."