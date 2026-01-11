Liverpool moet het de rest van het seizoen stellen zonder Conor Bradley. De club bevestigde zondag dat de 22-jarige vleugelverdediger een ernstige knieblessure heeft opgelopen. Een exacte hersteltermijn werd niet genoemd, maar Engelse media gaan ervan uit dat Bradley dit seizoen niet meer in actie komt.

De Noord-Ier raakte donderdag geblesseerd in het doelpuntloze duel met Arsenal. In de blessuretijd ging Bradley nadat hij een bal over de zijlijn trapte naar de grond en bleef met zichtbare pijn liggen. Arsenal-aanvaller Gabriel Martinelli dacht dat er sprake was van tijdrekken en duwde zijn tegenstander buiten de lijnen. Liverpool meldt dat Bradley in de komende dagen een knieoperatie zal ondergaan. Volgens onder meer The Athletic, Sky Sports en de BBC is het seizoen daarmee definitief voorbij voor de verdediger.

Dat leidde tot een opstootje tussen spelers van beide teams. Bradley kon niet verder en werd uiteindelijk per brancard van het veld gedragen. Online was er veel ophef over de handeling van Martinelli, later bood hij via Instagram zijn excuses aan voor het incident. Het nieuws over Bradley dat de blessure niet meevalt laat de actie van de Arsenal-speler natuurlijk nog erger lijken. Arne Slot zelf nam het overigens nog op voor Braziliaan.

Niet alleen Liverpool de dupe

Niet alleen Liverpool, maar ook Noord-Ierland baalt van het uitvallen van Bradley, die inmiddels dertig interlands achter zijn naam heeft. De nationale ploeg strijdt eind maart in de Europese play-offs om een WK-ticket en treft op 26 maart Italië in de halve finales. Nu kunnen ze dus niet rekenen op een vaste waarde in het nationale team.

Liverpool komt maandagavond weer in actie. De ploeg van trainer Arne Slot speelt op Anfield in de derde ronde van de FA Cup tegen Barnsley.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.