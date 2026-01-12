Arne Slot leek met Liverpool maandagavond eindelijk eens een zorgeloze avond tegemoet te gaan toen zijn team in de FA Cup met 2-0 leidde tegen Barnsley. De Nederlandse coach moest echter alsnog billenknijpen na een bizarre actie van middenvelder Dominik Szoboszlai.

Liverpool begon 2026 met drie puntendelingen in de Premier League en was dus nog altijd op zoek naar de eerste zege sinds de jaarwisseling. Die moest er gaan komen in het Engelse bekertoernooi tegen Barnsley, dat actief is op het derde niveau. Slot nam in een vooralsnog erg moeizaam seizoen geen enkel risico, want hij begon met een sterk elftal. Zo stonden Oranje-internationals Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Jeremie Frimpong aan de aftrap.

Liverpool loopt weg na schrikmoment

Het scheelde echter bijzonder weinig of de bezoekers hadden op Anfield al in de eerste minuut de leiding genomen. Barnsley-aanvaller Davis Keillor-Dunn knikte de bal na zo'n dertig seconden voetballen namelijk tegen de paal. Tot grote opluchting van de mensen op de tribunes.

Liverpool sloeg even later zelf toe en hoe. Szoboszlai haalde van ruime afstand snoeihard uit en zijn kanonskogel was doelman Murphy Cooper veel te machtig. De Hongaar bleef er zelf koeltjes onder, maar zijn teamgenoten vertelden hem duidelijk hoe mooi zijn goal was. Frimpong leek de wedstrijd nog voor rust te beslissen. De Oranje-international kwam vanaf de rechterkant het strafschopgebied in, trok naar binnen en schoot de bal met zijn linkerbeen prachtig binnen.

Blunder brengt spanning terug

Het vertrouwen bij Barnsley op een herhaling van de stunt uit 2008, toen het op Anfield met 2-1 won in de FA Cup, leek daarna verdwenen, maar plotseling werd het toch weer spannend door een ongekende blunder.

Szoboszlai veroverde de bal en wilde in het eigen strafschopgebied met een hakje doelman Giorgi Mamarsashvili aanspelen. Dat ging echter tot ontsteltenis van de Liverpool-fans en Szoboszlai zelf volledig mis waardoor tegenstander Adam Phillips simpel voor de aansluitingstreffer kon zorgen.

Liverpool moest daardoor nog aan de bak in de tweede helft tegen de club uit de League One. Het kende een paar hachelijke momenten voor het eigen doel, maar vlak voor tijd zorgde invaller Florian Wirtz eindelijk voor de bevrijdende 3-1. De Duitser gaf in blessuretijd ook nog de assist op de 4-1 van Hugo Ekitike.

Volgende tegenstander in FA Cup

De ploeg van Arne Slot weet ook al welke club in de volgende ronde de tegenstander wordt. Liverpool speelt dan opnieuw thuis en neemt het dan op tegen Brighton & Hove Albion. Die club schakelde zondag Manchester United uit door met 1-0 te winnen op Old Trafford.