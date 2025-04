Arne Slot liep wond op bij AZ en zet die nu in bij Liverpool: 'Ik lig nog steeds in een deuk als ik dat zie'

De kampioenskoorts bij Liverpool is torenhoog, met de titelwedstrijd tegen Tottenham Hotspur in het vooruitzicht. Een punt is daar genoeg voor Arne Slot om in zijn eerste seizoen in de Premier League kampioen te worden. Maar de Nederlander blijft zelf oppervlakkig, want hij leerde bij AZ eerder een dure les.

"In Liverpool zal die koorts wel heel hoog zijn ja. Maar bij mij...", zegt hij in gesprek met Viaplay. "Iedereen zal zeggen: 'Daar heb je hem weer', maar nee bij mij niet zo. Ik weet dat er nog een job to be done is. Dus kampioen worden is wel het laatste waar ik mee bezig ben, dus eigenlijk helemaal niet mee bezig."

Kampioenswedstrijd Feyenoord

Slot leerde twee jaar geleden bij Feyenoord al hoe om te gaan met kampioenskoorts. "Als je de mensen daar nu nog naar vraagt, zullen ze zeggen dat het klopt dat ik echt geen kampioenskoorts heb." Hij refereert aan de wedstrijd waarin Feyenoord tegen Go Ahead Eagles kampioen kon worden. De Rotterdammers stonden 3-0 voor, vlak voor tijd, maar toch stond Slot zich op te winden alsof het helemaal mis was.

'Een wond opgelopen'

De trainer van Liverpool kijkt naar eigen zeggen heel veel voetbal en ziet regelmatig dat een zeker lijkende 2-0 voorsprong toch wordt weggegeven. Dat wil hij ten koste van alles voorkomen. "Misschien heb ik ook wel een beetje een wond opgelopen bij Sparta - AZ. Dat we met rust met 4-0 voorstonden en ook nog een penalty misten. En ja, als ik die wedstrijd terugkijk lig ik ook in een deuk. Hoe dat nog 4-4 is geworden."

'Misschien wat overdreven'

Die dure les zet hij nu in bij Liverpool. "Dat vond ik toen niet zo grappig. En dus zal ik altijd denken, bij welke voorsprong dan ook, jongens scherp blijven. En als je zo dicht bij iets bent, dan moet je het nu ook afmaken. Maar als ik terugkijk op die wedstrijd van Feyenoord bij Go Ahead Eagles, dan is dat misschien wat overdreven. Maar als het zondag een zelfde score is, vrees ik dat ik dan dezelfde Arne ben als twee jaar geleden."

