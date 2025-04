Arne Slot blikt terug op mooiste momenten bij Liverpool: 'Bijvoorbeeld dat met Virgil van Dijk'

Arne Slot maakt zich op voor de landstitel in de Premier League. Hoewel het officieel nog niet zo ver is, kan het bijna niet meer misgaan. In aanloop naar het duel met Tottenham Hotspur van komende zondag blikt de Nederlandse trainer dan ook alvast terug op een paar mooie momenten van dit seizoen.

Slot hoopt natuurlijk dat het meest emotionele moment voor Liverpool dit seizoen nog moet komen. De Merseyside-club boekte een aantal zwaarbevochten zeges in de laatste minuten, en hoewel de Nederlander deze overwinningen roemt, staat hem en een deel van zijn spelers komend weekend mogelijk iets veel mooiers te wachten: met een punt tegen Tottenham Hotspur zijn ze kampioen.

Gevraagd naar zijn favoriete voetbalmoment van het seizoen, antwoordde Slot op de clubsite van Liverpool: "Ik hoop dat we dat moment nog niet hebben beleefd en dat het in de komende vijf wedstrijden gaat gebeuren. Hopelijk al in de eerste, natuurlijk, maar er waren al een paar memorabele momenten."

Arne Slot en Virgil van Dijk zorgen voor uniek moment door aanstaande titel met Liverpool Heel Liverpool maakt zich op voor het grote kampioensfeest na de nieuwste zeperd van Arsenal in de Premier League. 'The Reds' kunnen zondag in eigen huis kampioen worden en in dat geval zouden coach Arne Slot en aanvoerder Virgil van Dijk Nederlandse voetbalgeschiedenis schrijven.

Virgil van Dijk

"Ik denk bijvoorbeeld aan de goal van Virgil van Dijk vlak voor tijd tegen West Ham United", gaat Slot verder. "Trent Alexander-Arnold deed iets soortgelijks tegen Leicester City. Grote spelers blinken altijd uit op belangrijke momenten. Dat is precies wat die twee deden."

Virgil van Dijk blijkt Rupsje Nooitgenoeg: topverdediger verdient bakken met geld bovenop miljoenensalaris Het leven lacht Virgil van Dijk momenteel toe. De topverdediger verlengde eerder deze week zijn contract bij Liverpool en kan zondag met zijn club de titel pakken. Van Dijk loopt ondertussen flink binnen en dat komt niet alleen door zijn nieuwe verbintenis.

Mooie woorden voor veelbesproken speler

"Ik herinner me ook de uitwedstrijd tegen Brentford. De stand bleef negentig minuten lang 0-0, maar toen scoorde Darwin Núñez na een assist van Trent, als ik me goed herinner. Er waren veel belangrijke momenten dit seizoen en ik kan er niet één uitkiezen." Núñez miste dit seizoen veel kansen en zorgde vaak voor frustratie bij Slot aan de zijlijn, maar de Nederlandse coach bleef hem toch inzetten.

"Tegen West Ham, nadat ze gelijk hadden gemaakt, dachten de meeste mensen dat we niet meer zouden winnen, maar de jongens herpakten zich, het publiek ging erachter staan. We vlogen over het veld en behaalden ons doel," vervolgde hij.

'Arne Slot krijgt concurrentie van Real Madrid in strijd om handtekening voormalig AZ-speler' Arne Slot is bij Liverpool op zoek naar een nieuwe linksback, omdat Andy Robertson regelmatig ondermaats presteert. Voormalig AZ-verdediger Milos Kerkez lijkt een belangrijke kandidaat, maar er is nu een zeer bekende kaper op de kust gekomen.

"Nunez' emoties na de goal, die van het publiek, van al onze stafleden, waren geweldig. Maar ik hoop dat het meest emotionele moment nog moet komen," besloot Slot.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.