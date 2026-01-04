Arne Slot kon zichzelf wel voor zijn hoofd slaan na het gelijkspel tegen Fulham. Cody Gakpo maakte in de blessuretijd nog de ogenschijnlijk bevrijdende 1-2, maar even later werd het alsnog 2-2. Na afloop reageert de Nederlandse trainer op het nieuwe debacle.

Slot stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken na het 2-2 gelijkspel in Craven Cottage tegen Fulham, de ploeg van Marco Silva, in de 20e speelronde van de Premier League. Gakpo leek Liverpool in de 90+4e minuut de overwinning te bezorgen, maar de Cottagers kwamen nog langszij met een schitterende goal van Reed.

"Ik denk dat als je geen deel uitmaakt van Liverpool en ons niet elke wedstrijd volgt, je zou denken dat we gewonnen hebben. Maar helaas maak ik dit al maanden mee, want de eerste en enige kans die de tegenstander in de eerste helft kreeg, resulteerde in een doelpunt. Dat is iets wat we vaak zien bij onszelf. Het tweede wat we vaak zien, is dat de tegenstander een onverwachte goal maakt in blessuretijd," analyseerde Slot op de persconferentie.

'Veel veerkracht'

"We toonden vanaf het begin veel veerkracht. Fulham is een goed team, met goede ideeën. We gaven nauwelijks kansen weg tegen hen. Ik denk dat ze in de tweede helft nog één kans kregen. Maar verder denk ik dat we de wedstrijd controleerden en, ja, ik zou graag willen dat we meer creëren met ons balbezit. Mijn filosofie is dit jaar niet veranderd ten opzichte van alle seizoenen dat ik eerder coach was. Maar we moeten het doen met de spelers die beschikbaar zijn," voegde hij eraan toe, verwijzend naar de tegendoelpunten van Liverpool uit standaardsituaties.

"Het klopt, we hebben dit seizoen veel tegendoelpunten uit standaardsituaties gekregen. Ik kijk veel voetbal. We gaven nauwelijks een kans weg in de eerste helft. Zo werkt de Premier League meestal. Ik denk dat, vooral in de tweede helft, de wedstrijd wat opener wordt en er meer kansen zijn, meer momenten waarop je kansen creëert. Wij zijn daarop geen uitzondering," merkte hij op, waarna hij de fysieke gesteldheid van Hugo Ekitike en Florian Wirtz besprak.

Fitheid van twee spelers

"Ekitike reisde mee omdat hij iets voelde tijdens de training, hij onderging een MRI-scan en we kregen de uitslag toen we onderweg waren. Wirtz had vorige week hetzelfde. Ik zou willen dat de spelers die ik beschikbaar heb zoveel mogelijk minuten spelen, maar wel realistisch. Dat is wat ik vandaag heb geprobeerd te doen," besloot hij.

