Liverpool heeft op bizarre wijze punten verspeeld in de Premier League. Cody Gakpo leek de grote held te worden voor de ploeg van Arne Slot, maar op dramatische wijze werd de voorsprong nog weggegeven.

Liverpool kwam eerder deze week niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Leeds United. Ondanks een duidelijk overwicht in balbezit en spelbeeld slaagde Liverpool er niet in om het verschil te maken. Het puntenverlies voelde als een gemiste kans, zeker met het oog op de ranglijst. Daarom was een goed resultaat tegen Fulham zeer welkom.

Aftrap

Aanvankelijk zou het duel om 16.00 uur van start gaan, maar door een medisch noodgeval op de tribune werd het duel met een kwartier uitgesteld.

Vanaf de aftrap was duidelijk dat Fulham er alles aan deed om te voorkomen dat de ploeg van Slot drie punten mee naar huis zou nemen. Het waren zelfs de Londenaren die op voorsprong kwamen. Na nog geen twintig minuten spelen opende Harry Wilson de score: 1-0. Daarmee deed de Welshe middenvelder zijn oude ploeg pijn. Wilson doorliep namelijk de jeugdopleiding van Liverpool en speelde zelfs nog in de hoofdmacht van The Reds.

Daardoor moest Liverpool op jacht naar de gelijkmaker, iets waar ze de nodige moeite mee hadden. Cody Gakpo raakte nog het houtwerk, maar tot een doelpunt kwam het niet meer in de eerste helft. De mannen van Arne Slot gingen daardoor met een achterstand de rust in.

Tweede helft

In de tweede helft ging Liverpool verder op zoek naar de gelijkmaker. In de 54ste minuut was het Dominik Szoboszlai die namens Liverpool het houtwerk raakte. Vanuit een hoekschop kopte hij de bal op de lat.

Maar enkele minuten later was het dan toch raak voor Liverpool, nadat Florian Wirtz de bal van dichtbij tegen de touwen werkte. Uiteindelijk werd het doelpunt goedgekeurd na een lange check van de VAR: 1-1.

Bizarre slotfase

Met het ingaan van de blessuretijd stond het nog 1-1, maar Cody Gakpo zette uiteindelijk in de 94ste minuut Liverpool op voorsprong. Dit zorgde voor totale extase bij The Reds. De Nederlander trok zelfs zijn shirt uit na het doelpunt. Dit leverde hem een gele prent op.

Maar de drie punten gingen niet mee naar Liverpool. Want in de absolute blessuretijd was het Harrison Reed die de thuisploeg op gelijke hoogte zette. Met een rake knal vanaf buiten het strafschopgebied werkte hij de bal hard in de bovenhoek: 2-2.

Door het late tegendoelpunt hebben de mannen van Slot voor de tweede keer deze week dure punten verspeeld. Hierdoor raakt Liverpool weer langzaam het zicht op de top 3 kwijt. Momenteel staan the Reds op de vierde plaats met 34 punten. Dat zijn er zeven minder dan Manchester City, de nummer drie.

