Liverpool is inmiddels al negen wedstrijden ongeslagen, maar de stemming is er niet bepaald beter op geworden na het gelijkspel tegen Fulham van zondagmiddag (2-2). In een paar dagen tijd verspeelde de ploeg van manager Arne Slot voor de tweede keer punten, nadat er eerder deze week al met 0-0 werd gelijkgespeeld tegen Leeds United. Britse media zagen na afloop een zichtbaar teneergeslagen oefenmeester.

Liverpool verspeelde op bezoek bij Fulham op bizarre wijze punten. Cody Gakpo zette de ploeg van Arne Slot in de 94ste minuut op voorsprong, wat zorgde voor totale extase bij The Reds. De Nederlander trok na zijn goal zelfs zijn shirt uit en kreeg daarvoor een gele kaart. Dat leek hem weinig te deren, want de drie punten leken op dat moment zo goed als binnen.

Maar niets was minder waar, want in de 97ste minuut was het Harrison Reed die Fulham weer langzij bracht. Met een rake knal vanaf buiten het strafschopgebied werkte hij de bal hard in de bovenhoek: 2-2.

Teneergeslagen

Mede dankzij dat late tegendoelpunt mochten Slot en zijn mannen slechts één puntje meenemen vanuit Londen. De Nederlandse oefenmeester was hier zichtbaar allesbehalve blij mee, zo zak ook The Sun. "Geen wonder dat Slot er volledig teneergeslagen uitzag. Hij kon het ook niet geloven", zo schrijft het Britse medium.

Liverpool ging met een 1-0 achterstand de rust in. De BBC zag dan ook een een eerste helft die allesbehalve goed was. "Liverpool was in de eerste helft bijzonder matig: de ploeg kwam niet tot één schot op doel. Bij rust had het elftal van Slot bovendien al vier opeenvolgende helften niet gescoord."

Ondanks die slechte eerste helft had de BBC ook nog een compliment over voor Liverpool. "Toch verdient de ploeg ook krediet, want na de pauze speelde Liverpool een stuk directer."

Harde waarheid

Volgens Liverpool Echo kan Slot na zondagmiddag de harde waarheid niet meer ontkennen: "Arne Slot zal tot de conclusie komen dat deze wedstrijd Liverpool's hele Premier League-seizoen samenvatte", zo stak het medium af. "Dit seizoen heeft laten zien dat ze niets als vanzelfsprekend kunnen beschouwen."

Inmiddels is Liverpool al negen wedstrijden ongeslagen, en de Champions League lijkt ook nog zeker haalbaar. Toch blijft er kritiek: "De ongeslagen reeks blijft weliswaar staan en waarschijnlijk is dat, gezien de wisselvalligheid van Manchester United en Chelsea, genoeg om te zorgen dat The Reds volgend seizoen in de koker zitten voor de Champions League. Maar de dosis middelmaat wordt inmiddels wel in flinke hoeveelheden opgediend", zo besloot The Liverpool Echo.

