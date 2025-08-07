Arne Slot mag hopen op een prestigieuze prijs. De Nederlandse succestrainer van Liverpool maakt op het Ballon d'Or-gala kans op de award voor beste coach in het mannenvoetbal. Bij de vrouwen zijn liefst twee Nederlanders genomineerd.

Slot won in zijn eerste seizoen direct de landstitel in de Premier League. In de Champions League strandde de club in de achtste finales tegen Paris Saint-Germain, de uiteindelijke winnaar. Luis Enrique, trainer van Paris Saint-Germain, is zoals verwacht ook genomineerd. PSG won de Champions League nog niet eerder.

Antonio Conte (Napoli), Hansi Flick (Barcelona) en Enzo Maresca (Chelsea) zijn de drie andere genomineerden. De prijs wordt 22 september in Parijs uitgereikt.

Slot bij Feyenoord al in de prijzen

Slot werd in Nederland in 2022 en 2023 verkozen tot beste trainer en kreeg daarvoor de Rinus Michels Award. Dat gebeurde als trainer van Feyenoord, waar hij in zijn eerste seizoen de finale van de Conference League haalde en het jaar erop kampioen werd van de Eredivisie.

Ook Wiegman en Slegers maken kans op award

Bij het vrouwenvoetbal zijn zelfs twee Nederlanders genomineerd: Sarina Wiegman en Renée Slegers. Zij behoren tot de vijf genomineerden, dus de kans is 40 procent dat een Nederlandse er met de prijs vandoor gaat. Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (Brazilië) en Justine Madugu (Nigeria) zijn de overige drie genomineerden.

De 55-jarige Wiegman prolongeerde vorige maand met de Engelse voetbalsters de Europese titel. Slegers (36) won in mei met Arsenal de Champions League.

Yachine Trophy

Daphne van Domselaar maakt kans op de Yachine Trophy, de prijs voor beste keepster. De Oranje-international beleefde een succesvol seizoen met Arsenal. Hannah Hampton, keepster van Engeland en Chelsea, is ook genomineerd, net als Ann-Katrin Berger (Gotham FC en Duitsland), Cata Coll (FC Barcelona en Spanje) en Chiamaka Nnadozie (Brighton & Hove Albion en Nigeria).

