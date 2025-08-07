Arne Slot pakte in zijn eerste seizoen als coach van Liverpool direct de landstitel. Het is na een bewogen zomer de grote vraag of hij dat kunstje komend jaar kan herhalen in de Premier League, maar de voortekenen zijn in ieder geval goed. Het lijkt er namelijk op dat 'The Reds' opnieuw landskampioen gaan worden.

Tenminste, als we de 'supercomputer' van statistiekenbureau Opta mogen geloven. Die machine deed liefst 10.000 simulaties van hoe het komende seizoen gaat eindigen en maakte aan de hand daarvan een voorspelling van hoe de ranglijst er volgend jaar mei uit zal zien. Opvallend genoeg wisten liefst 19 van de 20 teams in minimaal één van die simulaties de titel te winnen. Promovendus Sunderland was de enige ploeg die buiten de boot viel.

Liverpool titelfavoriet

Liverpool kwam uiteindelijk uit de koker als de club met de grootste kans om de titel te pakken. De regerend landskampioen heeft een kans van 28,5 procent om op de eerste plek te eindigen. Arsenal volgt met 24,3 procent en Manchester City is de nummer drie met 18,8 procent. Opvallend genoeg geldt voor alle drie de teams dat hun meest waarschijnlijke eindklassering de eerste plek is.

Liverpool krijgt echter de voorkeur in de voorspelde ranglijst doordat zij het vaakst als eerste eindigden. Dat is niet gek gezien de enorme bedragen waarmee de club smeet om Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez en Giorgi Mamardashvili binnen te halen. Het is echter de vraag wat de tragische dood van Diogo Jota voor gevolgen zal hebben bij de club, waar ook Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch onder contract staan.

Wereldkampioen gepasseerd

Chelsea won deze zomer het WK voor clubs, maar daar blijkt de supercomputer niet van onder de indruk. The Blues hebben een stuk minder kans om kampioen te worden, want zij werden in 8,4 procent van de simulaties eerste. Aston Villa en Newcastle United krijgen allebei 5,1 procent kans toebedeeld, maar de andere teams komen niet eens boven de 3 procent uit.

Opnieuw drama voor Manchester United

De berekeningen van de machine lijken slecht nieuws te zijn voor Manchester United. De topclub van weleer beleefde een dramatisch seizoen waarin het op de vijftiende plek eindigde en dat was de allerslechtste eindklassering in het Premier League-tijdperk.

De club met Nederlanders Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee hoopt dit jaar revanche te nemen, maar volgens de computer eindigen ze slechts op de twaalfde plek. Daarmee zouden ze opnieuw naast Europees voetbal grijpen. Het is zelfs zo dat de kans groter is dat United degradeert (11,1 procent) dan dat het zich plaatst voor de Champions League (6,7 procent).

Degradanten en promovendi

De afgelopen twee seizoenen degradeerden de drie promovendi direct weer naar de Championship en dat scenario gaat zich komend seizoen ook weer herhalen. De supercomputer voorspelt dat Burnley, Leeds United en Sunderland na één seizoen weer afdalen naar het tweede niveau. Sheffield United, Leicester City en Ipswich Town maken de meeste kans om komend seizoen te promoveren naar de Premier League volgens de machine.

