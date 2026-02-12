Liverpool-manager Arne Slot was opgetogen na de 1-0 overwinning op Sunderland. De Reds bezorgden de 'Black Cats' hun eerste thuisnederlaag van het seizoen. De succesvolle coach was dan ook blij met het getoonde karakter, al gaf hij toe dat de prestatie van zijn team verre van perfect was.

“We toonden geweldig karakter. Naar dit stadion komen, waar Sunderland dit seizoen nog niet thuis had verloren, en dan met de drie punten vertrekken, is een enorme prestatie. Het was niet perfect, maar op dit moment zijn de resultaten het belangrijkst", begon Slot. Vervolgens sprak hij over de strijd om de top 4, waar Liverpool ook in verwikkeld is.

'Moeten dicht bij perfectie zitten'

“Voor de wedstrijd zei ik al dat we dicht bij perfectie moeten zijn als we ons willen kwalificeren voor de Champions League. Nu hebben we een belangrijke stap gezet door te profiteren van de fouten van onze directe concurrenten", voegde de Nederlander toe. Hij gaf echter toe bezorgd te zijn over de blessure van Wataru Endo.

'Ziet er niet goed uit'

“Helaas ziet de blessure van Endo er niet goed uit. Hij is een vechter – hij bleef op het veld om ons te helpen bij een laatste standaardsituatie, hoewel hij nauwelijks kon lopen. Ik verwacht dat hij geruime tijd uitgeschakeld zal zijn, wat een zware klap is, gezien het gebrek aan opties op de rechtsbackpositie."

Matchwinner Virgil van Dijk

Tot slot prees hij de maker van het winnende doelpunt, Virgil van Dijk. “Ik ben blij voor Virgil (Van Dijk, red.). Standaardsituaties zijn iets waar we veel aan werken, en vandaag maakte dat het verschil in een zeer gelijkwaardige wedstrijd."

Liverpool profiteerde dankzij de driepunter van het 2-2 gelijkspel van concurrent Chelsea tegen Leeds United. De achterstand op een plek in de top-vier is nu nog drie punten. Op Valentijnsdag (14 februari) speelt Liverpool thuis in de FA Cup tegen Brighton, daarna moet Slot met zijn spelers op bezoek bij het trainerskerkhof dat Nottingham Forest heet.

