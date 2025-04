Arne Slot mag zich opmaken voor groot feest in Liverpool: enorm aantal toeschouwers verwacht bij huldiging

Liverpool vierde zondag op Anfield al het winnen van de titel in de Premier League, maar het echte feestje volgt pas over een paar weken. De ploeg van Arne Slot mag zich opmaken voor een grote huldiging door de stad en daarbij worden ze waarschijnlijk door meer dan een miljoen mensen toegejuicht.

Liverpool heeft bevestigd dat de kampioenenparade van het team van Arne Slot op maandag 26 mei zal plaatsvinden. Dit is een dag na de laatste speelronde van de Premier League. Daarin nemen "The Reds" het op Anfield op tegen Crystal Palace. Liverpool krijgt pas na die wedstrijd de beker uitgereikt, want het is in Engeland traditie dat het pas na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gebeurd. Aanvoerder Virgil van Dijk is dan degene die de trofee in de lucht mag houden.

'Wauw, stel je dat eens voor...': voormalig Liverpool-spits én fan droomt hardop na kampioenschap Liverpool heeft het onvermijdelijke bereikt: het kampioenschap in de Premier League. Erik Meijer, voormalig speler van The Reds, kijkt met trots naar de historische prestatie van het Nederlandse enclave bij de Engelse grootmacht. "Iedereen had zijn vraagtekens, maar Slot flikt het gewoon om kampioen te worden", stelt Meijer in gesprek met Sportnieuws.nl.

Nationale feestdag

26 mei is toevalligerwijs ook nog eens een nationale feestdag in Groot-Brittannië, dus dit geeft aan fans uit het hele land de kans om de straten van Liverpool te vullen. De route is 15 kilometer lang, net als bij de parades in 2019 (Champions League-winst) en 2022 (eindzege in FA Cup).

Mohamed Salah niet gediend van onverwachte actie van teamgenoot tijdens titelviering Liverpool Er ontstond enige ophef rondom een incident tussen Mohamed Salah en zijn teamgenoot Darwin Núñez tijdens de titelviering van Liverpool. Núñez leek een drankje over de Egyptenaar te gieten, wat voor verwarring zorgde, aangezien Salah geen alcohol drinkt vanwege zijn islamitische geloof. Fans merkten op dat de situatie mogelijk ongemakkelijk was voor Salah, die zichtbaar niet enthousiast reageerde op het gebaar van Núñez.

De parade start om 14.30 uur lokale tijd en zal naar verwachting tussen de drie en vijf uur duren. Het belooft een groot feest te worden, want bij de vorige titel in 2020 was er vanwege de coronapandemie geen huldiging in de stad. De fans hebben dus nog wat in te halen.

Bij de parade in 2019, ter ere van de Champions League-overwinning van Liverpool, waren ongeveer 750.000 mensen. De autoriteiten in de stad verwachten nu dat meer dan een miljoen fans de bus met Slot, Van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo gaan toejuichen. Oud-manager Jürgen Klopp zal naar alle waarschijnlijkheid ook aanwezig zijn.

