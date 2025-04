'Wauw, stel je dat eens voor...': voormalig Liverpool-spits én fan droomt hardop na kampioenschap

Liverpool heeft het onvermijdelijke bereikt: het kampioenschap in de Premier League. Erik Meijer, voormalig speler van The Reds, kijkt met trots naar de historische prestatie van het Nederlandse enclave bij de Engelse grootmacht. "Iedereen had zijn vraagtekens, maar Slot flikt het gewoon om kampioen te worden", stelt Meijer in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Het was niet de vraag of het zou lukken, maar wanneer. Dat hebben ze op een fantastische manier gedaan", doelt de tevreden oud-spits op de 5-1 zege op Tottenham Hotspur. Meijer prijst de rol van Nederlandse sterspelers in het succes van Liverpool. “Wij Nederlanders mogen heel trots zijn met Gakpo, Gravenberch en Van Dijk als het hart van de Engelse kampioen."

Beste trainer ter wereld?

Meijer spreekt vol lof over de rol van Slot als trainer, die de uitdagende opdracht kreeg om succestrainer Jürgen Klopp na negen succesvolle seizoenen op te volgen. "Het is ongelooflijk knap dat hij dit heeft neergezet, zonder échte aankopen. Iedereen had zijn vraagtekens met deze aanstelling, maar Slot flikt het gewoon. Hij flikt het gewoon om kampioen te worden. Hoe mooi is dat."

De oud-international benadrukt hoe uniek het is dat een Nederlandse coach in de Europese top een plek verovert. "Slot staat in een mooi lijstje in de top vijf competities van Europa. Dat is echt heel uniek, maar meer dan verdiend. Als je ziet hoe hij zichzelf heeft gepresenteerd vanaf de eerste persconferentie tot het bedanken van Jürgen Klopp met een liedje. Dat tekent iemand die precies weet wat hij doet en enorm veel controle heeft."

Dominante periode van Liverpool

Met het kampioenschap op zak, rijst de vraag of Liverpool een dominante periode tegemoet gaat. Meijer is voorzichtig optimistisch, gezien andere clubs zoals Manchester City en Arsenal. "Als Liverpool-fan hoop ik natuurlijk dat er een dominante periode van The Reds komt, maar er zitten meer kapitaalkrachtige ploegen in de Premier League. Het is gewoon een prachtige competitie..."

Meijer denkt dat zijn oude werkgever in ieder geval een nieuwe spits moet halen. "Stel dat die Isak van Newcastle erbij zou kunnen komen. Wauw… Dan heb je wel echt een voorhoede waar iedereen angst voor heeft", droomt hij hardop. "Het is nu al een goed geoliede machine, maar het is aan Slot om ervoor te zorgen dat ze hongerig blijven. Vaak heb je de neiging om een beetje te gaan zitten op de stoel. Nou, dat moet niet. Gewoon doorlopen."

Volksfeest van jewelste

Uit de mond van Meijer klinkt bewondering voor de uitzinnige Liverpool-fans. "Ik denk dat het een ongeëvenaard feest wordt", zegt hij enthousiast. "Liverpool-fans zijn over de hele wereld en iedereen die kans heeft om ernaartoe te gaan, die gaat dit willen beleven. Dat moet voor de spelers echt iets gigantisch moois zijn."

Zelf heeft Meijer het kampioenschap nooit meegemaakt als speler van Liverpool, maar hij beseft hoe bijzonder het voor de huidige selectie moet zijn. "Als ik dat genot en plezier in alle ogen zag: fantastisch", sluit Meijer af.

